SOB NOVA DIREÇÃO

A equipe do Uruguai viveu grandes momentos sob o comando de Óscar Tabárez e lidou com Diego Alonso meses antes do Mundial, mas a eliminação na fase de grupos da Copa de 2022, na última rodada, acabou evidenciando uma necessidade de mudança geral. Para o lugar de Alonso, o badalado Marcelo Bielsa foi o escolhido e tem trazido bons resultados até o momento. Em 2023, são três vitórias contra Coreia do Sul, Nicarágua e Cuba, além de um empate contra o bom time do Japão.