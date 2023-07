A Copa Libertadores é o grande sonho dos clubes da América do Sul. Com grandes potências na disputa, o torneio é também um destaque dos sites de apostas esportivas. Confira ao longo do artigo os mercados, as odds e também as casas para fazer apostas na Libertadores.



1- bet365: Site tradicional e com grande variedade de mercados

2- Sportingbet: Catálogo amplo e fácil navegação

3- betfair: Patrocinadora oficial da Libertadores e bolsa de apostas esportivas

4- 1xbet: Odds mais competitivas e serviço de streaming

5- Pixbet: Saque rápido via Pix.



Copa Libertadores torneio da América do Sul: A busca pela glória eterna



A Copa Libertadores é o torneio mais importante da América do Sul. As principais equipes de todo o Continente entram em campo em busca da glória eterna.



A competição acontece de fevereiro até novembro. Primeiramente com a disputa das fases pré-eliminatórias, no qual 19 clubes brigam por quatro vagas na fase de grupos.



Na sequência, são 32 equipes em chaves de quatro clubes cada. Os dois melhores de cada um dos grupos avançam para as oitavas de final. A partir deste momento, ocorre um mata-mata, com jogos de ida e volta.



A exceção é da grande finalíssima que ocorre em partida única. Em 2023, a decisão acontece no Maracanã, Rio de Janeiro.