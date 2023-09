COM TRANQUILIDADE

Em quatro partidas disputadas, a seleção francesa conseguiu quatro vitórias e segue em grande forma. Na estreia, os comandados de Didier Deschamps não tomaram conhecimento da Holanda e golearam por 4 a 0; dias depois, visitando a própria Irlanda, vitória pelo placar mínimo com um golaço de Benjamin Pavard. Na terceira rodada, contra a equipe de Gibraltar, um amasso de bola trouxe um 3 a 0; no jogo mais recente, Mbappé decidiu com um gol de pênalti em triunfo polêmico frente à Grécia. Apesar de o ataque não figurar entre os melhores da competição, a solidez defensiva vem ajudando: apenas Hungria e Portugal também seguem sua jornada sem sofrer gols.