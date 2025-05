United recebe notícia positiva antes de final da Europa League

Em meio a um momento turbulento, o Manchester United se deparou com boas notícias antes da decisão diante do Tottenham, pela Europa League. O técnico Rúben Amorim contou com três reforços na última sessão de treinos antes do clássico inglês.

Diogo Dalot, Leny Yoro e Joshua Zirkzee retornaram às atividades e podem estar disponíveis para o confronto com os Spurs. Os dois primeiros eram considerados dúvidas, mas com chances de atuar, enquanto o último nem sequer estava listado para a viagem, mas surpreendeu com a aparição no treinamento.

O único a treinar separado por conta de uma lesão foi Matthijs de Ligt, que fez trabalho com os preparadores físicos e deve ser relacionado para o banco de reservas. Lisandro Martínez, portanto, é o único a permanecer no departamento médico, já que se recupera de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho.

➡️ Manchester United quer título da Europa League para salvar temporada caótica

Dalot, Yoro e Zirkzee passaram por lesões musculares nas últimas semanas. Porém, esperava-se que o holandês retornasse apenas em 2024/25 devido a um incômodo na coxa.

1️⃣1️⃣ Como o United deve entrar em campo na final da Europa League?

Imagina-se que, do trio, apenas o francês inicie entre os 11 titulares de Amorim, entrando no miolo de zaga com Lindelof e Maguire. Nas alas, Dalot deve ser preterido por Mazraoui e Dorgu, que formaram a dupla na reta final da temporada; e no comando do ataque, Hojlund deve novamente se juntar a Garnacho e Bruno Fernandes.

➡️ Tottenham x Man United: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Europa League

Tottenham e Manchester United se enfrentam na final da Europa League. A partida acontece nesta quarta-feira (21), no estádio San Mamés, em Bilbao (ESP), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da CazéTV.

