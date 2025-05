Qual o salário de Wesley, ex-Corinthians, na Arábia Saudita?

Revelado pelo Corinthians e atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, o atacante Wesley, de apenas 20 anos, voltou ao radar do futebol brasileiro. De acordo com o jornal O Globo, Flamengo e Botafogo disputam a contratação por empréstimo do jogador, que tem contrato até 2028 com o clube saudita.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O interesse dos clubes brasileiros surge em um momento em que Wesley perdeu espaço no elenco do Al-Nassr, mesmo após uma transferência de US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões) no início da temporada. A ideia é que ele retorne ao Brasil por empréstimo, já que uma compra definitiva está fora da realidade das equipes.

📉 Sem espaço, mas com salário de estrela

Mesmo fora dos planos imediatos do Al-Nassr, Wesley tem vencimentos de alto nível. Segundo o site Capology, o atacante recebe um salário bruto anual de € 3,06 milhões. Na cotação atual, o valor equivale a:

continua após a publicidade

💵 R$ 19,4 milhões por ano

📆 R$ 1,62 milhão por mês

Esses números tornam a operação de retorno ao Brasil ainda mais desafiadora, especialmente se os clubes brasileiros não contarem com a ajuda do Al-Nassr para arcar com parte dos salários durante o empréstimo.

⚽ Flamengo e Botafogo monitoram situação

No Flamengo, a possível saída de Michael e Everton Cebolinha pode abrir espaço para a chegada de Wesley como uma reposição jovem e de velocidade. Já o Botafogo, que busca reforços para o ataque após perder peças como Luiz Henrique e Junior Santos, vê no ex-corintiano uma oportunidade de mercado.

continua após a publicidade

Ambos os clubes seguem em conversas iniciais, mas ainda não formalizaram proposta. A definição deve acontecer nas próximas semanas, com o início da janela de transferências de meio de ano.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.