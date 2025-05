Em uma batalha decisiva para salvar a temporada 2024/25, Manchester United e Tottenham Hotspur se enfrentam nesta quarta-feira (21) na final da Europa League. Para os Red Devils, a partida representa mais do que um título: é a chance de conquistar o bicampeonato da competição e garantir presença na próxima edição da Champions League, após uma campanha doméstica marcada por instabilidade. O clube inglês já venceu a Europa League em 2016/17, sob o comando de José Mourinho.

Redenção por 2020/21 e histórico em finais

Alguns remanescentes da equipe vice-campeã em 2020/21, como Bruno Fernandes e Harry Maguire, buscam redenção após a dolorosa derrota nos pênaltis para o Villarreal, que terminou em 11 a 10.

O histórico do United em finais continentais teve início em 1968, quando venceu o Benfica na antiga Copa dos Campeões Europeus (atual Champions League). O clube voltou a conquistar a Champions em 1999, contra o Bayern de Munique, e em 2008, diante do Chelsea. Porém, também acumulou dois vices diante do Barcelona de Pep Guardiola, em 2009 e 2011.

Curiosamente, mais jogadores do elenco atual do United enfrentaram o clube na final de 2017 do que atuaram por ele naquela ocasião — casos de André Onana e Matthijs de Ligt, então pelo Ajax.

Nova troca de comando e temporada problemática

A temporada 2024/25 começou com grandes expectativas após o bilionário Sir Jim Ratcliffe adquirir 25% das ações do clube no final de 2023 e assumir a diretoria de futebol, mantendo os Glazer como acionistas majoritários. Erik ten Hag teve seu contrato renovado após conquistar a Copa da Inglaterra em 2023/24, mas não resistiu à pressão dos maus resultados e foi demitido em 28 de outubro, após uma derrota para West Ham.

O ídolo Ruud van Nistelrooy assumiu interinamente, com três vitórias e um empate em quatro jogos. Em seguida, o português Rúben Amorim foi contratado após início promissor no Sporting, onde havia sido bicampeão nacional e havia iniciado a temporada invicto — incluindo uma vitória por 4 a 1 sobre o Manchester City.

No entanto, a campanha na Premier League foi decepcionante: apenas seis vitórias, seis empates e 14 derrotas em 26 partidas, com 30 gols marcados e 42 sofridos. Com uma rodada restante, o United garantiu sua pior posição na história da competição, entre o 14º e o 17º lugar.

➡️‘Podemos ser o pior time da Premier League com um título europeu’, diz Amorim

Europa League pode salvar a temporada

Se no campeonato nacional o desempenho foi frustrante, a campanha europeia trouxe esperança. Invicto até aqui, o Manchester United pode encerrar a temporada como a única equipe imbatível nas competições continentais (Champions, Europa e Conference League).

Com cinco vitórias e três empates na fase de grupos, o time avançou diretamente às oitavas de final, onde eliminou a Real Sociedad com um agregado de 5 a 2. Nas quartas, superou o Lyon por 7 a 6 em um confronto eletrizante decidido na prorrogação, com gols de Kobbie Mainoo e Harry Maguire.

Na semifinal, o United atropelou o Athletic Bilbao com uma vitória por 3 a 0 no estádio San Mamés — palco da final — e goleou por 4 a 1 em Old Trafford. A atuação contundente fortaleceu a confiança para a decisão.

Bruno Fernandes é o artilheiro do Manchester United na Europa League com 7 gols (Foto: Ander Gillenea/AFP)

O United retorna a Bilbao com boas lembranças do confronto contra o Athletic e um ataque em ótima fase: são 12 gols nos últimos três jogos da Europa League. Bruno Fernandes é o artilheiro da competição com sete gols, enquanto Rasmus Højlund aparece entre os vice-artilheiros com seis. O retorno de Mason Mount e Amad Diallo também fortaleceu o setor ofensivo — Mount marcou duas vezes na semifinal, enquanto Diallo contribuiu com assistências.

- Esperamos poder ir até lá e vencer [...] Já estivemos lá, mas isso não nos dá vantagem - afirmou o atacante Rasmus Højlund após o jogo de volta contra o Athletic.

Reencontro com os Spurs e um jogo de tudo ou nada

Na final, os Red Devils reencontram o Tottenham, que também vive um cenário desafiador internacionalmente. A decisão carrega um duplo peso: o título europeu e a vaga na próxima Champions League. Nesta temporada, os Spurs levaram a melhor nos três encontros entre as equipes: 3 a 0 na Premier League, 4 a 3 nas quartas da Copa da Liga e 1 a 0 no segundo turno do campeonato.

Com a chance de encerrar a temporada com um título, uma vaga na elite europeia e a redenção de um ciclo conturbado, os torcedores do Manchester United depositam todas as suas esperanças no dia 21 de maio. A final da Europa League será disputada no estádio San Mamés, em Bilbao, às 16h (horário de Brasília).

