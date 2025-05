Antigo alvo da Seleção trava guerra em Liga Europeia

José Mourinho, técnico do Fenerbahçe, encerrou sua primeira temporada no futebol turco sem conquistar títulos e em meio a um crescente conflito com seu principal rival, o Galatasaray. O treinador português não só o time de Okan Buruk levantar os troféus da Copa da Turquia e o Campeonato Turco, mas também provocá-lo abertamente.

O Galatasaray se sagrou campeão da liga com duas rodadas de antecedência, após derrotar o Kayserispor por 3 a 0, deixando o Fenerbahçe de Mourinho a oito pontos de distância. A equipe de Mourinho, apesar de sua vitória sobre o Eyüpspor, não conseguiu evitar o domínio do rival, que também conquistou a Copa da Turquia ao vencer o Trabzonspor por 3 a 0.

Mourinho no epicentro de conflitos na Liga Turca

O estopim do descontentamento de Mourinho na Turquia veio no fim do jogo decisivo: com o placar já em 2 a 0, o Galatasaray cedeu a cobrança de pênalti ao veterano goleiro Muslera, que marcou o terceiro gol e protagonizou uma cena simbólica ao ser abraçado por todos os companheiros. O gesto foi interpretado como uma provocação direta ao treinador português.

- O modo como se celebra um título diz muito sobre o caráter de uma equipe. Forçar o goleiro a cobrar um pênalti aos 90 minutos foi uma demonstração clara do tipo de clube que eles são - afirmou Mourinho.

A rivalidade se estendeu às redes sociais, onde o Galatasaray publicou mensagens provocativas, como “No fim, o bem sempre vence” e “Nosso legado está escrito nas estrelas. Apenas os autênticos” - esta última em alusão ao apelido de Mourinho, “The Special One”.

O nome de José Mourinho já esteve ligado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), durante o período em que as negociações com Carlo Ancelotti pareciam enfraquecidas. No entanto, nenhuma conversa aconteceu, e a CBF confirmou posteriormente a chegada do italiano, que assumiu o cargo em março, após a saída de Dorival Júnior.

