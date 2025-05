Ficha do jogo TOT MUN FINAL Europa League Data e Hora Quarta-feira, 21 de maio, às horas 16h (de Brasília) Local San Mamés, Bilbao (ESP) Árbitro Felix Zwayer (ALE) Assistentes Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE) Var Bastian Dankert (ALE) Onde assistir CazéTV

Tottenham e Manchester United se enfrentam na final da Europa League. A partida acontece nesta quarta-feira (21), no estádio San Mamés, em Bilbao (ESP), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da CazéTv. ➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Tottenham Hotspur

Apesar da campanha desastrosa na Premier League, com 21 derrotas e ocupando a 17ª posição a uma rodada do fim, o Tottenham ainda sonha em encerrar a temporada com um título de expressão, algo que não conquista há 17 anos. A última taça dos Spurs foi a Copa da Liga Inglesa de 2007/08.

continua após a publicidade

O clube londrino já venceu a antiga Copa da UEFA (atual Europa League) duas vezes, em 1972 e 1984, e pode agora se tornar o segundo clube inglês a conquistar três vezes o torneio, ao lado do Liverpool.

Sob o comando do técnico australiano Ange Postecoglou, o primeiro da Oceania a levar um time a uma final europeia de grande porte, o Tottenham tenta confirmar a "profecia" do treinador, que costuma levantar troféus em sua segunda temporada por onde passa.

continua após a publicidade

Os Spurs chegaram à decisão após eliminar AZ Alkmaar, Eintracht Frankfurt e Bodo/Glimt — este último com um convincente placar agregado de 5 a 1, com Dominic Solanke marcando nos dois jogos da semifinal. A equipe venceu 9 dos 14 jogos disputados na atual edição da Europa League, o maior número de vitórias do clube em uma campanha continental.

Contra o Manchester United nesta temporada, o retrospecto é amplamente favorável ao Tottenham: foram três vitórias em três confrontos — 3 a 0 pela Premier League, 4 a 3 nas quartas da Copa da Liga e 1 a 0 no returno da Premier League. O United, aliás, não vence os Spurs há seis confrontos.

➡️Tottenham busca título na Europa League para salvar os últimos 40 anos; entenda

Manchester United

Enquanto o Tottenham tenta reviver seus dias de glória europeia, o Manchester United quer repetir o título da Europa League conquistado em 2017.

A equipe comandada por Rúben Amorim, mesmo irregular na Premier League com 18 derrotas e estando na 16ª posição, apresenta uma campanha sólida no torneio continental: está invicta e marcou 35 gols ao longo da competição — o quarto melhor ataque da história da Europa League, atrás apenas de Borussia Mönchengladbach (1972/73), Porto (2010/11) e Chelsea (2018/19).

O United avançou à decisão com autoridade, eliminando a Real Sociedad nas oitavas, vencendo o Lyon em uma quartas de final eletrizante (7 a 6 no agregado) e atropelando o Athletic Bilbao nas semifinais, com um impressionante 3 a 0 fora de casa e 4 a 1 em Old Trafford.

Com 12 gols nos últimos três jogos, o ataque do United vive grande fase. Bruno Fernandes lidera a artilharia da competição com sete gols, seguido de Rasmus Højlund, com seis.

Caso vença, Amorim se tornará apenas o terceiro treinador do United a conquistar um título em sua primeira temporada, seguindo os passos de José Mourinho (2016/17) e Erik ten Hag (2022/23). Além disso, o clube pode se tornar o quarto campeão invicto da história da competição desde que ela adotou o formato atual.

➡️Manchester United quer título da Europa League para salvar temporada caótica

Tudo sobre o jogo entre Tottenham e Manchester United pela competição X (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Tottenham x Manchester United

FINAL — Europa League

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: San Mamés, Bilbao (ESP)

👁️ Onde assistir: CazéTV

🟨 Arbitragem: Felix Zwayer (árbitro); Robert Kempter e Christian Dietz (assistentes); Maurizio Mariani (quarto árbitro)

📺 VAR: Bastian Dankert

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tottenham Hotspur (Técnico: Ange Postecoglou)

Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Christian Romero, Micky Van de Ven, Destiny Udogie; Pape Mata Sarr, Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur; Brennan Johnson, Dominic Solanke, Son Heung-Min.



❌ Desfalques: Radu Dragusin, Fraser Foster, Antonin Kinsky, Dejan Kulusevski, James Maddison, Sergio Reguilón, Dane Scarlett, Timo Werner.

Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)

André Onana; Victor Lindelof, Harry Maguire, Leny Yoro; Noussair Mazraoui, Manuel Ugarte, Casemiro, Patric Dorgu; Amad Diallo, Bruno Fernandes; Rasmus Hojlund



❌ Desfalques: Lisandro Martínez

Tottenham e Manchester United se enfrentam na final da Europa League nesta quarta-feira, veja onde assistir (Foto: Paul Ellis/AFP)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.