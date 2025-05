Ficha do jogo FUL EVE 37ª rodada Premier League Data e Hora Segunda-feira, dia 19 de maio, às 16h (de Brasília) Local American Express Community Stadium, em Brighton e Hove (ING) Árbitro Andy Madley Assistentes Simon Bennett e Dan Cook Var Darren England (VAR1) e Scott Ledger (AVAR) Onde assistir

Brighton e Liverpool se enfrentam em duelo válido pelo 37ª rodada da Premier League. A partida acontece neste segunda-feira (19), no American Express Community Stadium, em Brighton e Hove (ING), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e da Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Tudo sobre o jogo entre Brighton e Liverpool pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brighton x Liverpool

37ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: segunda-feira, dia 19 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: American Express Community Stadium, em Brighton e Hove (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🟨 Arbitragem: Andy Madley (árbitro); Simon Bennett e Dan Cook (auxiliares); Darren Bond (quarto árbitro)

📺 VAR: Darren England (VAR1) e Scott Ledger (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Brighton (Técnico: Fabian Hürzeler)

Verbruggen; Wieffer, van Hecke, Webster e Estupiñan; Baleba e Ayari; João Pedro, O'Riley e Minteh; Welbeck.

❌ Desfalques: Rutter, Solly March, Ferdi Kadioglu e James Milner.

❓ Dúvidas: -

🔴🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander Arnold, Konate, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Jones; Salah, Szoboszlai e Gakpo; Luis Díaz.

❌ Desfalques: -

❓ Dúvidas: Joe Gomez.

continua após a publicidade

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.