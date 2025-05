Técnico do Liverpool é flagrado em festa após título da Premier League

Arne Slot, técnico do Liverpool, foi visto comemorando a conquista do título da Premier League em Ibiza, na Espanha, mesmo antes do fim da competição. Campeão com quatro rodadas de antecedência, os Reds venceram o troféu no dia 27 de abril, com a goleada por 5 a 1 sobre o Tottenham. Confira:

Arne Slot, técnico do Liverpool, comemora título da Premier League em Ibiza, na Espanha (Foto: Reprodução)

Anunciado em maio do ano passado, Slot chegou ao Liverpool com uma ingrata tarefa de substituir um dos nomes mais consagrados pela torcida na história recente da instituição: Jürgen Klopp. O comandante alemão comandou a equipe entre 2015 e 2024, e fez história pelas taças vencidas e pelo futebol icônico apresentado. Com características distintas do antecessor, principalmente fora de campo, o técnico dos Países Baixos conquistou a Inglaterra em pouco tempo.

Slot atinge feito que Guardiola, Klopp e Ferguson não conseguiram na Premier League

Em 123 anos de história, os Reds tiveram apenas 22 treinadores. Nenhum deles teve um início tão positivo como Slot. Em campanha avassaladora na Premier League 2024/25, o Liverpool foi soberano e venceu 24 vezes, empatou sete e perdeu duas vezes, para Nottingham Forest e Fulham. O clube inglês assumiu a liderança cedo e não a perdeu mais, com período de 26 partidas de invencibilidade na competição, entre setembro de 2024 e abril de 2025.

Na era Premier League, desde 1992/93, o Liverpool tem apenas dois títulos - o primeiro na temporada 2019/20. A equipe do técnico Arne Slot chegou a 20 títulos e agora divide com o Manchester United o recorde de maior vencedor do Campeonato Inglês. Já com a taça garantida, os Reds enfrentam o Brighton na próxima segunda (19), e depois pegam o Crystal Palace no dia 25, na última rodada.