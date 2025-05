A diretoria do Liverpool já está perto de concretizar a aquisição de um substituto para Trent Alexander-Arnold. Trata-se de Jeremie Frimpong, lateral-direito do Bayer Leverkusen e um dos nomes mais requisitados do futebol europeu nas últimas janelas de transferência.

O holandês se consagrou sob o comando de Xabi Alonso principalmente pela parte ofensiva. Atuando como um ala ofensivo, Frimpong tinha liberdade para ir ao fundo e construir jogadas, o que lhe colocou nos holofotes do continente com estatísticas elevadas de gols e assistências, semelhante ao que Arnold fazia em seu melhor momento na Inglaterra.

Segundo o jornal espanhol "Marca", há uma cláusula de rescisão avaliada em cerca de 35 milhões de euros (R$ 220 milhões na cotação atual), cuja os Reds estão dispostos a cobrir para acertar o movimento. Em Anfield, Jeremie seria comandado pelo seu compatriota Arne Slot, que conduziu o time ao segundo título de Premier League na era moderna.

Esta, porém, não será a primeira aventura do lateral no Reino Unido. Frimpong foi moldado nas categorias de base do Manchester City, mas não chegou a ser aproveitado entre os profissionais, e foi vendido ao Celtic por apenas 380 mil euros em setembro de 2019. Um ano e meio depois, chegou ao Leverkusen por um valor quase 30 vezes maior, e deu início a uma grande jornada.

Com a camisa dos "Onze da Fábrica", o jogador ganhou espaço de maneira gradativa, e em 2023/24, chegou ao seu ápice. Com Xabi Alonso, avançou no campo e fez parte de uma longa invencibilidade de 51 jogos, além da inédita conquista da Bundesliga - dobrada com a Copa da Alemanha, com 24 contribuições diretas para gol.

Jeremie Frimpong, provável substituto de Alexander-Arnold no Liverpool, em ação pelo Leverkusen (Foto: Reprodução/Leverkusen)

🔃 Frimpong chega ao Liverpool por saída de Arnold

A chegada de Jeremie Frimpong é paralela à saída de Alexander-Arnold. Formado nas categorias de base do clube, o lateral não quis renovar contrato e tem pela frente uma provável ida ao Real Madrid, onde fará parte de um elenco estrelado, com nomes como Vini Jr, Mbappé e Bellingham.

Diferente do que aconteceu na tratativa com Trent, o Liverpool teve sucesso na renovação de outros dois astros: Mohamed Salah e Virgil van Dijk. A dupla, que encarou uma longa novela desde o começo de 2024/25, concordou em estender os respectivos vínculos até o fim do primeiro semestre de 2027.

