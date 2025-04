Liderados por Arne Slot, o Liverpool venceu a Premier League 2024/25 antecipadamente na goleada por 5 a 1 contra o Tottenham. Na comemoração do título em campo, o neerlandês fez questão de homenagear Jürgen Klopp, treinador que deixou o comando dos Reds ao final da última temporada. O ato retribuiu uma singela atitude feita pelo alemão, que aprovou a contratação do ex-Feyenoord como seu sucessor em sua despedida do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Anunciado em maio do ano passado, Slot chegou ao Liverpool com uma ingrata tarefa de substituir um dos nomes mais consagrados pela torcida na história recente da instituição. O comandante alemão comandou a equipe entre 2015 e 2024, e fez história pelas taças vencidas e pelo futebol icônico apresentado. Com características distintas do antecessor, principalmente fora de campo, o técnico dos Países Baixos conquistou a Inglaterra em pouco tempo.

continua após a publicidade

Apesar das diferenças, a relação entre os dois "cabeças" do Liverpool foi saudável desde o início da passagem de bastão. Após o último ato de Klopp, logo após a vitória por 2 a 0 diante do Wolverhampton, pela última rodada da Premier League 2023/24, o alemão fez um emocionante discurso aos torcedores e, de quebra, anunciou seu substituto de forma eufórica.

— O novo técnico, quero que vocês cantem o nome dele. Arne Slot, na na na na na! Quando a próxima temporada começar, vão com tudo com o novo técnico. Quando começa, você continua acreditando, não pare de acreditar. Vi muita gente chorando, para mim também, mas mudar é bom. Se você for com a atitude certa, vai dar tudo certo — enalteceu Klopp, em sua despedida.

continua após a publicidade

Em 123 anos de história, o Liverpool teve apenas 22 treinadores. Nenhum deles teve um início tão positivo como Slot. Em campanha avassaladora na Premier Legaue 2024/25, a equipe venceu 24 vezes, empatou sete e perdeu duas vezes, para Nottingham Forest e Fulham. Os Reds assumiram a liderança cedo e não a perdeu mais, com período de 26 partidas de invencibilidade na competição, entre setembro de 2024 e abril de 2025.

Na partida do título, Slot teve a oportunidade que Klopp não pôde aproveitar: comemorar o caneco com a presença dos torcedores em Anfield. Isso porque, na conquista da Premier League em 2019/2020 com 99 pontos, as arquibancadas estavam vazias por conta da pandemia do Covid-19. No discurso de comemoração, o atual técnico convocou a torcida e mandou um recado de agradecimento ao antigo líder.

Estou me sentindo maravilhoso. Não quero falar muito agora. A única coisa que quero fazer é mostrar todo o meu apreço por Jürgen Klopp. disse Arne Slot, em entrevista a Liverpool TV

Na sequência, ele puxou a música que a torcida do Liverpool cantava para Klopp nos tempos áureos em campo, uma paródia da canção "Live Is life", da banda de rock austríaca Opus.

➡️ Slot atinge feito que Guardiola, Klopp e Ferguson não conseguiram na Premier League