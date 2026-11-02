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Filho de lenda e lateral do Santos estão na lista do Sub-17 de Portugal

Cristianinho, primogênito de CR7, e Kauã Santos são chamados para eliminatórias da Euro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/11/2026 19:17
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cristiano ronaldo e filho
Cristianinho é convocado para a seleção portuguesa sub-17 (Foto: Reprodução/Instagram)

O atacante Cristianinho, filho de Cristiano Ronaldo, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Portuguesa Sub-17, que disputará a primeira rodada da fase de qualificação para o Campeonato Europeu. Os treinos e os jogos ocorrerão entre 6 e 17 de novembro na Cidade do Futebol, em Oeiras.

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Quem também apareceu na lista foi o lateral Kauã Miranda, que atua no Santos. O jogador é português de nascimento, mas atua no Brasil desde muito jovem.

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A equipe comandada pelo técnico Filipe Ramos enfrentará Andorra, Bulgária e Sérvia nos dias 11, 14 e 17 de novembro, respectivamente. Para avançar à segunda fase, Portugal precisa terminar entre os dois primeiros colocados do grupo 6.

A convocação divulgada inclui 23 atletas de diversos clubes, destacando-se a presença de Cristianinho, atualmente no Al Nassr, que recebe sua primeira chamada para a equipe sub-17. O elenco conta ainda com jogadores do Porto, Santos, Braga, Benfica, Sporting, Hoffenheim e Vitória de Guimarães.

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A Seleção Sub-17 de Portugal inicia os treinamentos no dia 6 de novembro, com o objetivo de garantir uma vaga na próxima fase da competição europeia.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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