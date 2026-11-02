Atacante sofre parada cardíaca na Espanha após choque com goleiro; veja
Jogo pela Segunda Divisão da Espanha foi suspenso após incidente grave
O atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, sofreu uma parada cardíaca após uma dividida com o goleiro Owono, do Andorra, durante partida realizada nesta segunda-feira (2), na Espanha. O arqueiro, que saiu da área para tentar cortar a jogada, errou o lance e acabou acertando o jogador. O jogo entre os donos da casa e Andorra foi imediatamente interrompido e depois suspenso.
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Durante o confronto válido pela segunda divisão espanhola, o atacante Jesús de Miguel recebeu um lançamento em profundidade e avançava pelo campo de ataque quando o goleiro Owono saiu do gol para interceptar a jogada no círculo central. No entanto, o arqueiro não conseguiu alcançar a bola e acabou atingindo o jogador adversário, que desabou em campo.
A equipe médica agiu rapidamente, realizando manobras de reanimação ainda na ambulância que levou Jesús de Miguel ao hospital Nuestra Señora de Candelaria. O atacante foi estabilizado e está respirando sem auxílio de aparelhos, mas permanece inconsciente.
A gravidade do ocorrido levou à suspensão imediata da partida entre Tenerife e Andorra, que não teve seu reinício confirmado até o momento.
O estado de saúde de Jesús de Miguel segue sendo monitorado no hospital, enquanto a continuidade do confronto na Segunda Divisão espanhola ainda depende de decisão oficial.
Veja o lance (cenas forte)
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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