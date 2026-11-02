Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Atacante sofre parada cardíaca na Espanha após choque com goleiro; veja

Jogo pela Segunda Divisão da Espanha foi suspenso após incidente grave

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/11/2026 17:17
Favorite o Lance! no Google
Tenerife X Andorra
Atacante do Tenerife sofre parada cardíaca em campo (Foto: Reprodução X)

O atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, sofreu uma parada cardíaca após uma dividida com o goleiro Owono, do Andorra, durante partida realizada nesta segunda-feira (2), na Espanha. O arqueiro, que saiu da área para tentar cortar a jogada, errou o lance e acabou acertando o jogador. O jogo entre os donos da casa e Andorra foi imediatamente interrompido e depois suspenso.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Durante o confronto válido pela segunda divisão espanhola, o atacante Jesús de Miguel recebeu um lançamento em profundidade e avançava pelo campo de ataque quando o goleiro Owono saiu do gol para interceptar a jogada no círculo central. No entanto, o arqueiro não conseguiu alcançar a bola e acabou atingindo o jogador adversário, que desabou em campo.

continua após a publicidade

A equipe médica agiu rapidamente, realizando manobras de reanimação ainda na ambulância que levou Jesús de Miguel ao hospital Nuestra Señora de Candelaria. O atacante foi estabilizado e está respirando sem auxílio de aparelhos, mas permanece inconsciente.

A gravidade do ocorrido levou à suspensão imediata da partida entre Tenerife e Andorra, que não teve seu reinício confirmado até o momento.

O estado de saúde de Jesús de Miguel segue sendo monitorado no hospital, enquanto a continuidade do confronto na Segunda Divisão espanhola ainda depende de decisão oficial.

continua após a publicidade

Veja o lance (cenas forte)

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Matheus Oliveira e Anyang FC celebram em campo durante partida de futebol.

Futebol Internacional

Ex-Santos brilha no último minuto e atinge marca épica na Ásia

Há 4 horas
Cristiano Ronaldo em ação no Al-Nassr (Foto: Fadel Senna / AFP)

Futebol Internacional

Segurança preocupa na Ásia; entenda ausência de Cristiano Ronaldo em jogo

Há 6 horas
Técnico do Flamengo à beira do campo durante Fluminense x Flamengo, Final Carioca 2023

Futebol Internacional

Ex-Flamengo quer voltar à Premier League e mira títulos

Há 7 horas
Cristiano Ronaldo no banco de reservas no jogo entre Portugal e Noruega, pela Nations League (Foto: Lise Åserud/NTB/AFP)

Futebol Internacional

Champions da Ásia: Cristiano Ronaldo fica fora de jogo por questões de segurança; entenda

Há 7 horas
Carrick United no banco de reservas; homem de terno cobre o rosto com as mãos, cercado por colegas com casacos pretos e vermelhos.

Futebol Internacional

Ex-técnico do Manchester United vê rebaixamento como possibilidade

Há 7 horas
Jogadores do Manchester City se defendem de falta cobrada por Marcus Rashford, do Manchester United, pela Premier League. (Foto: Paul Ellis/AFP)

Futebol Internacional

Barcelona avalia contratação de estrela do Manchester United

Há 7 horas
Mais LANCE!
Rircharlison com o filho no colo e a mulher Amanda ao lado

Richarlison anuncia nas redes que será pai novamente: 'Agora somos quatro'

Vinícius Júnior (Real Madrid) conduz a bola contra a Roma, em jogo da UEFA Champions League.

Jornais repercutem atuação do Real Madrid sem Vini Jr: 'Ninguém sentiu falta'

Homem com cabelo preso para trás, expressão neutra, casaco preto; fundo azul desfocado.

Filipe Luís vira assunto após derrota do Monaco na França: 'Nitidamente'

Equipe de jovens do Palmeiras, uniforme verde, posa para foto na Messi Cup.

Palmeiras vence o River Plate e conquista a Messi Cup

Boca x River Plate classico na Argentina

Rival do Atlético-MG na Sula vence clássico e se garante na Libertadores 2027

Filipe Luís observa Monaco x Paris FC pela Ligue 1.Filipe Luís observa o duelo entre Monaco e Paris FC, pela Ligue 1

Monaco de Filipe Luís perde mais uma na França, e técnico freia expectativa

Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League

Torcida do Real Madrid manda recado para Vini Jr.: 'Sinto pena'

Havertz comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Liverpool na Premier League

Com falha de Alisson, Arsenal derrota o Liverpool em Anfield

Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League

Imprensa espanhola crava futuro de Vini Jr no Real Madrid

Bellingham comemora gol do Real Madrid sobre o Racing Santander com os braços abertos

Com pênalti polêmico, Real Madrid vence o Racing Santander na La Liga

Muslera comemora penaltis defendidos em Flamengo x Estudiantes

Algoz do Flamengo na Libertadores falha três vezes na Argentina; veja os lances

Vini Jr tem nova 'competição' pelo coração de Virginia (Foto: Reprodução/Instagram)

Novo amor? Vini Jr ganha rival em busca do coração de Virginia

Equipe feminina do Cruzeiro conquista a Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Ídolo do Flamengo celebra título do Cruzeiro: 'Eu sabia'