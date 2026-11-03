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Federação espanhola adia jogos após morte de jogador do Tenerife

Jesús de Miguel foi atigindo por goleiro adversário e não resistiu

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 09:05
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O atacante Jesús de Miguel (dir) estava no Tenerife desde 2025
Jesús de Miguel (dir) jogava no Tenerife, da segunda divisão espanhola, desde 2025 (Divulgação/CD Tenerife)

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) adiou os dois jogos previstos para esta terça-feira (3) pela Copa do Rei. A suspensão das partidas é em "em sinal de respeito e solidariedade" pela morte do atacante Jesús de Miguel, do Tenerife.

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Marcadas inicialmente para a tarde desta terça, as partidas entre Anaitasuna e Alavés, e Pamplona e Eibar, serão remarcadas. A RFEF ainda não divulgou nova data.

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Além disso, o amistoso entre a seleção sub-21 da Espanha e do Japão, que também aconteceria nesta terça, também foi suspenso.

"A grande família do futebol espanhol permanece unida na dor por esta triste perda e estende todo o seu amor e apoio à família, amigos e entes queridos de Jesús de Miguel, bem como à equipe do Tenerife e a todos os seus torcedores, nestes momentos tão difíceis", declarou a federação espanhola, em nota.

Atacante sofreu parada cardíaca após ser atingido

O atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, morreu na manhã desta terça menos de um dia após sofrer uma parada cardíaca em campo durante jogo da equipe espanhola com o Andorra. O jogador passou mal após ser atingido pelo goleiro Owono, que tentou interceptar a bola no meio-campo, mas acabou se chocando com o atacante.

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Os primeiros socorros a Jesús de Miguel foram realizados ainda em campo pela equipe médica, mas devido à gravidade do incidente o atacante foi levado ao Hospital Nuestra Señora de Candelaria, na cidade de Tenerife. O jogador chegou inconsciente, e não reagiu ao tratamento. 

A morte de Jesús de Miguel comove o mundo, em especial o futebol espanhol. Diversos clubes do país publicam homenagens ao jogador nesta terça-feira.

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Tenerife postou foto em preto e branco e informou morte do atacante Jesús de Miguel
Morte do atacante do Tenerife provoca comoção na Espanha (Divulgação/CD Tenerife)

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