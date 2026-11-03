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Barcelona e Aston Villa colocam projetos opostos frente a frente na Champions

Espanhóis e ingleses duelam pela 4ª rodada da Liga dos Campeões

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 08:00
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Lamine Yamal e Nicolas Jackson representam Barcelona e Aston Villa em duelo na Champions League
Lamine Yamal e Nicolas Jackson representam Barcelona e Aston Villa em duelo na Champions League (Foto: Arte/Lance!)

Barcelona e Aston Villa colocam frente a frente projetos esportivos opostos em confronto da 4ª rodada da Champions League. Espanhóis e ingleses fazem um dos duelos mais aguardados da fase de liga em busca de uma classificaçao ao mata-mata do torneio europeu.

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Uma das grandes atrações na temporada europeia, o Barcelona tem duas vitórias em três jogos, tendo sido derrotados somente para o PSG, que é o atual bicampeão da Champions League. Por outro lado, o Aston Villa tem 100% de aproveitamento e ocupa a 2ª colocação nos pontos corridos.

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Barcelona aposta em jogadores formados na base

Embora seja um dos clubes mais ricos da Europa, o Barcelona tem uma filosofia muito clara em apostar em jogadores jovens formados em La Masia. Esses atletas formam a base da equipe utilizada pelo técnico Hansi-Flick e são responsáveis pelo sucesso dos culés nas últimas temporadas.

O maior exemplo de sucesso no atual elenco é Lamine Yamal, que ficou na 3ª colocação da Bola de Ouro. No entanto, o jovem de 19 anos não é o único exemplo que faz com que o Barcelona seja um sucesso na formação, mas também no aproveitamento de jovens atletas.

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No confronto diante do Aston Villa, o Barcelona não poderá usar alguns de seus atletas de La Masia, como Dani Olmo, Xavi Espart e Eric García, que estão lesionados. Ainda assim, Hansi-Flick conta com outros nomes da base, como Fermin López, Marc Bernal, Cubarsí, Fariñas, Gerard Martín e Alejandro Balde, que podem ganhar uma chance na equipe titular ou no decorrer do confronto.

Em entrevista ao Lance! em 2025, Juliano Belletti, técnico do Barça Atlètic, comentou sobre o processo de formação de jogadores em La Masia. O treinador responsável por revelar Xavi Espart explicou os motivos para o sucesso do Barcelona.

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O processo de formação de atleta, em um contexto geral, não é muito diferente de um lugar para outro. O que pode ser que o Barça tenha de diferente é a regularidade no processo. Não se muda o processo de uma hora para outra em função de que o resultado não chegou. E nem se tenta manter a mesma coisa quando o resultado chega. É sempre adaptar ao novo cenário. Há muitos anos, o Messi foi revelado e agora você tem o Lamine Yamal. De lá para cá, o clube procurou renovar no processo de renovação. Hoje, mais do que nunca, no processo mental também. O Barça trabalha a competitividade dentro do próprio clube para estarem preparados para oportunidades para a equipe principal. E tem outro diferencial: o Barça sempre abre essa porta para observar o jogador da base. Não são muitos clubes que fazem isso. E a paciência. O jogador pode não se adaptar em um primeiro momento, mas não abrir mão dele.

Yamal comemora gol do Barcelona contra o Alavés, pela La Liga
Yamal comemora gol do Barcelona contra o Alavés, pela La Liga (Foto: Manaure Quintero/AFP)

Aston Villa acredita em força econômica

Por outro lado, o Aston Villa não é um clube notabilizado por uma grande formação de jogadores na base ao contrário do Barcelona. Ainda assim, o clube inglês conseguiu superar as adversidades como uma das grandes potências econômicas da Premier League para competir com rivais na Champions.

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Na última janela de transferências, o Aston Villa gastou mais de 250 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) em jogadores de peso, como Manzambi, Nicolas Jackson, Mbaye, João Gomes, Suzuki e Ruggeri. Outras peças renomadas do plantel também vieram em diferentes momentos, como Pau Torres, Lindelof, Matty Cash, Buendía e Goretzka.

É um clube que se utiliza do músculo econômico para competir com as principais equipes do mundo na Champions Leauge. Há duas temporadas, os ingleses chegaram nas quartas de final do torneio e foram eliminados para o PSG por 5 a 4 no placar agregado, o que é uma demonstração do potencial de um bom trabalho de mapeamento de mercado e contratações certeiras.

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Nicolas Jackson celebra gol do Aston Villa sobre o Manchester City ajoelhado no gramado
Nicolas Jackson celebra gol do Aston Villa sobre o Manchester City ajoelhado no gramado (Foto: Darren Staples/AFP)

Como os clubes encaram os grandes desafios na temporada?

Após um grande início no Campeonato Espanhol, o Barcelona sofreu dois tropeços consecutivos nos dois principais desafios do início da temporada. O clube foi derrotado pelo PSG e Real Madrid nas últimas semanas e encara um novo obstáculo importante na 4ª rodada da Champions League.

Assim como na sequência com PSG e Real Madrid, o Barcelona tem duas séries desafiadoras: além do jogo contra o Aston Villa, os culés encaram o Atlético de Madrid, no fim de semana, pela La Liga. Os colchoneros são vice-líderes do Campeonato Espanhol com dois pontos de desvantagem para os catalões.

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Já o Aston Villa vive uma temporada de altos e baixos e não faz uma grande campanha doméstica, como na Europa. Além de ter sido eliminado na Copa da Liga Inglesa precocemente, a equipe de Unai Emery ocupa apenas a 10ª colocação na Premier League.

No entanto, os ingleses conquistaram bons resultados, como as vitórias fora de casa contra Tottenham e Newcastle, além do triunfo diante do Manchester City. No entanto, o clube já vacilou em jogos considerados mais tranquilos, como Fulham, Brentford e Nottingham Forest.

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