A Copa da Ásia de 2027 foi adiada em meio à escalada de ataques contra a Arábia Saudita. A Confederação Asiática de Futebol (AFC) anunciou nesta terça-feira (3) a mudança no calendário da principal competição de seleções do continente, que estava prevista para acontecer entre janeiro e fevereiro do próximo ano. O torneio será realizado entre 23 de dezembro de 2027 e 21 de janeiro de 2028.

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A decisão foi tomada após discussões com o Comitê Organizador Local (LOC) e a Federação Saudita de Futebol (SAFF), responsável pela organização do evento. Inicialmente, a competição seria disputada de 7 de janeiro a 5 de fevereiro de 2027, reunindo 24 seleções.

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O adiamento ocorre em meio ao agravamento da situação de segurança na região. Ataques realizados pelo movimento rebelde houthi, alinhado ao Irã, contra o território saudita aumentaram as preocupações sobre a realização de grandes eventos esportivos no país. As ações também provocaram dificuldades logísticas e interrupções nas viagens, fatores que pesaram na decisão da entidade asiática.

Em comunicado oficial, a AFC justificou a alteração do calendário pelas circunstâncias excepcionais provocadas pelos acontecimentos na região.

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— As circunstâncias excepcionais criaram obstáculos para a organização e a realização da competição conforme o calendário original, tornando necessário o adiamento em benefício de todas as seleções participantes, autoridades, torcedores e demais envolvidos — informou a entidade.

A confederação acrescentou que as novas datas ainda serão submetidas à aprovação da Fifa. A AFC também afirmou que continuará trabalhando em conjunto com a Federação Saudita, o comitê organizador, as seleções participantes e os parceiros comerciais e de transmissão para minimizar os impactos da mudança.

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Ataques aumentam preocupação com segurança na Arábia Saudita

No mês passado, um ataque ao aeroporto internacional de Riad deixou pelo menos 12 mortos e mais de 300 feridos. Os houthis reivindicaram a autoria da ação, considerada a mais letal em território saudita em mais de uma década.

Os ataques continuaram nas semanas seguintes. Na segunda-feira (2), o grupo afirmou ter lançado drones em direção ao aeroporto de Dammam, ampliando as incertezas sobre as condições de segurança para a realização de eventos internacionais no país.

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O cenário também afetou outras competições esportivas. O Asian Tour de golfe adiou por tempo indeterminado o Saudi International, enquanto o Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano foi cancelado. O torneio de tênis de exibição Six Kings Slam, em Riad, foi transferido de outubro para dezembro, e as finais da FIFAe 2026, previstas para Jidá, foram adiadas pela Fifa, ainda sem nova data definida.

Nem todos os eventos, porém, foram suspensos. No último sábado (31), o boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez venceu Christian Mbilli em uma disputa de título mundial realizada em Riad.

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Arábia Saudita mantém compromisso com a organização

Apesar do adiamento, a Arábia Saudita reafirmou o compromisso de receber a competição e dar continuidade aos preparativos. O presidente da Federação Saudita de Futebol, Yasser Al-Misehal, destacou o trabalho conjunto com a AFC e os parceiros envolvidos na organização.

Segundo declaração publicada pela agência estatal de notícias saudita, o dirigente afirmou que o país estava preparado para sediar o torneio nas datas originais e que os trabalhos continuarão com o mesmo empenho para o novo período.

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A Copa da Ásia é vista como um dos principais eventos do planejamento esportivo saudita, que tem recebido investimentos expressivos por meio do Fundo de Investimento Público (PIF). A competição também era considerada uma etapa importante na preparação do país para sediar a Copa do Mundo de 2034.

Tricampeã continental, a Arábia Saudita ainda não havia recebido a Copa da Ásia em seu território. A edição de 2027 seria a primeira realizada no país.

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Adiamento pode afetar planejamento das seleções

A mudança no calendário também terá consequências para o planejamento das seleções participantes. Uma das questões envolve os contratos de treinadores que terminam em fevereiro de 2027, período em que a competição deveria ser encerrada originalmente.

Entre os técnicos nessa situação estão Tony Popovic, da Austrália, Hajime Moriyasu, do Japão, e Graham Arnold, do Iraque. Com a transferência do torneio para o fim de 2027 e o início de 2028, as federações poderão precisar rever seus planejamentos e decisões sobre as comissões técnicas.

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A alteração também modifica a tradição recente da competição, normalmente disputada em anos ímpares. A partir da edição de 2032, a previsão já era de que a Copa da Ásia passasse a ser realizada em anos pares.

Austrália manifesta apoio à decisão

A Federação Australiana de Futebol (Football Australia) manifestou apoio ao adiamento anunciado pela AFC. Em declaração, o presidente da entidade, Anter Isaac, colocou a segurança dos envolvidos como prioridade.

— A segurança e o bem-estar dos jogadores, funcionários e torcedores vêm em primeiro lugar — afirmou o dirigente.

A federação também reconheceu o trabalho da entidade saudita e do comitê organizador local para a realização de uma competição de alto nível.

Apesar da mudança na Copa da Ásia, a Austrália informou que manterá os amistosos programados para novembro contra Catar, em Doha, e Jordânia, em Amã.