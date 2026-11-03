Jesús de Miguel, atacante do CD Tenerife, faleceu na manhã desta terça-feira (3) após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante a partida contra o FC Andorra, válida pela 12ª rodada da Segunda Divisão espanhola, disputada no Estadio Heliodoro Rodríguez López.

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Conhecido como "Demi" entre os colegas, Jesus tinha 30 anos e atuava como centroavante, vestindo a camisa 9 do Tenerife. Natural de Madri, ele iniciou sua trajetória nas categorias de base do Leganés, onde chegou a jogar pelo time B. Posteriormente, passou por clubes como Lugo, Fuenlabrada, Inter de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero, Unionistas e Castellón.

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Sua melhor temporada foi em 2023/24 pelo Castellón, quando marcou 16 gols em 38 jogos, contribuiu com uma assistência e ajudou o time a conquistar o acesso para a Segunda Divisão. Em julho de 2024, Jesús foi contratado pelo Tenerife com um contrato de três anos, entrando na sua segunda temporada pelo clube das Ilhas Canárias.

Ao longo da carreira, o atacante disputou 194 partidas e marcou 51 gols. Na temporada atual, vinha tendo poucas oportunidades e participou de seis jogos, sempre entrando como reserva.

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O acidente fatal ocorreu na segunda-feira, quando Jesús recebeu um lançamento em profundidade e avançava pelo meio-campo. O goleiro do Andorra, Owono, saiu da área para tentar cortar a jogada no círculo central, mas errou a bola e colidiu violentamente com o atacante, que sofreu uma parada cardiorrespiratória. O árbitro expulsou o goleiro em lance direto e interrompeu imediatamente a partida, que estava empatada em 2 a 2. Horas depois, o jogo foi anulado.

Jesús foi reanimado ainda na ambulância e levado ao hospital Nuestra Señora de Candelaria, mas apresentou piora neurológica durante a madrugada e morreu às 8h (horário local), conforme comunicado oficial do Tenerife.

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O clube expressou profundo pesar pela perda, destacando a dor da família, dos amigos e da torcida, e pediu respeito à privacidade dos entes queridos do jogador neste momento difícil. Jesús deixa uma filha de um ano, chamada Carla.

O Tenerife e a Federação Espanhola de Futebol ainda não divulgaram detalhes sobre a retomada da competição ou homenagens oficiais ao jogador.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.