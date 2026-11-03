Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jesús de Miguel: quem era o atacante que morreu após choque em campo

Atacante do Tenerife sofreu parada cardiorrespiratória após colisão com o goleiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 10:57
Favorite o Lance! no Google
O atacante Jesús de Miguel (dir) estava no Tenerife desde 2025
O atacante Jesús de Miguel (dir) estava no Tenerife desde 2025 (Divulgação/CD Tenerife)

Jesús de Miguel, atacante do CD Tenerife, faleceu na manhã desta terça-feira (3) após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante a partida contra o FC Andorra, válida pela 12ª rodada da Segunda Divisão espanhola, disputada no Estadio Heliodoro Rodríguez López.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Conhecido como "Demi" entre os colegas, Jesus tinha 30 anos e atuava como centroavante, vestindo a camisa 9 do Tenerife. Natural de Madri, ele iniciou sua trajetória nas categorias de base do Leganés, onde chegou a jogar pelo time B. Posteriormente, passou por clubes como Lugo, Fuenlabrada, Inter de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero, Unionistas e Castellón.

continua após a publicidade

Sua melhor temporada foi em 2023/24 pelo Castellón, quando marcou 16 gols em 38 jogos, contribuiu com uma assistência e ajudou o time a conquistar o acesso para a Segunda Divisão. Em julho de 2024, Jesús foi contratado pelo Tenerife com um contrato de três anos, entrando na sua segunda temporada pelo clube das Ilhas Canárias.

Ao longo da carreira, o atacante disputou 194 partidas e marcou 51 gols. Na temporada atual, vinha tendo poucas oportunidades e participou de seis jogos, sempre entrando como reserva.

continua após a publicidade

O acidente fatal ocorreu na segunda-feira, quando Jesús recebeu um lançamento em profundidade e avançava pelo meio-campo. O goleiro do Andorra, Owono, saiu da área para tentar cortar a jogada no círculo central, mas errou a bola e colidiu violentamente com o atacante, que sofreu uma parada cardiorrespiratória. O árbitro expulsou o goleiro em lance direto e interrompeu imediatamente a partida, que estava empatada em 2 a 2. Horas depois, o jogo foi anulado.

Jesús foi reanimado ainda na ambulância e levado ao hospital Nuestra Señora de Candelaria, mas apresentou piora neurológica durante a madrugada e morreu às 8h (horário local), conforme comunicado oficial do Tenerife.

continua após a publicidade

O clube expressou profundo pesar pela perda, destacando a dor da família, dos amigos e da torcida, e pediu respeito à privacidade dos entes queridos do jogador neste momento difícil. Jesús deixa uma filha de um ano, chamada Carla.

O Tenerife e a Federação Espanhola de Futebol ainda não divulgaram detalhes sobre a retomada da competição ou homenagens oficiais ao jogador.

continua após a publicidade

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Sugerida para você!
Troféu AFC Asian Cup em primeiro plano, pedestal preto e fundo de paredes de tijolos.

Futebol Internacional

Copa da Ásia é adiada em meio à escalada de ataques na Arábia Saudita; veja novas datas

Há 20 minutos
Real Madrid presta homenagem a atleta falecido após forte choque com goleiro (Foto: Reprodução/X)

Fora de Campo

Jesús de Miguel recebe homenagem de jogadores do Real Madrid

Há 1 hora
O atacante Jesús de Miguel (dir) estava no Tenerife desde 2025

Futebol Internacional

Federação espanhola adia jogos após morte de jogador do Tenerife

Há 1 hora
Lamine Yamal e Nicolas Jackson representam Barcelona e Aston Villa em duelo na Champions League

Futebol Internacional

Barcelona e Aston Villa colocam projetos opostos frente a frente na Champions

Há 3 horas
Tenerife postou foto em preto e branco e informou morte do atacante Jesús de Miguel

Futebol Internacional

Morre atacante Jesús de Miguel, atingido em campo por goleiro adversário

Há 3 horas
cristiano ronaldo e filho

Futebol Internacional

Filho de lenda e lateral do Santos estão na lista do Sub-17 de Portugal

Há 15 horas
Mais LANCE!
Tenerife X Andorra

Atacante sofre parada cardíaca na Espanha após choque com goleiro; veja

Matheus Oliveira e Anyang FC celebram em campo durante partida de futebol.

Ex-Santos brilha no último minuto e atinge marca épica na Ásia

Cristiano Ronaldo em ação no Al-Nassr (Foto: Fadel Senna / AFP)

Segurança preocupa na Ásia; entenda ausência de Cristiano Ronaldo em jogo

Técnico do Flamengo à beira do campo durante Fluminense x Flamengo, Final Carioca 2023

Ex-Flamengo quer voltar à Premier League e mira títulos

Cristiano Ronaldo no banco de reservas no jogo entre Portugal e Noruega, pela Nations League (Foto: Lise Åserud/NTB/AFP)

Champions da Ásia: Cristiano Ronaldo fica fora de jogo por questões de segurança; entenda

Carrick United no banco de reservas; homem de terno cobre o rosto com as mãos, cercado por colegas com casacos pretos e vermelhos.

Ex-técnico do Manchester United vê rebaixamento como possibilidade

Jogadores do Manchester City se defendem de falta cobrada por Marcus Rashford, do Manchester United, pela Premier League. (Foto: Paul Ellis/AFP)

Barcelona avalia contratação de estrela do Manchester United

Rircharlison com o filho no colo e a mulher Amanda ao lado

Richarlison anuncia nas redes que será pai novamente: 'Agora somos quatro'

Vinícius Júnior (Real Madrid) conduz a bola contra a Roma, em jogo da UEFA Champions League.

Jornais repercutem atuação do Real Madrid sem Vini Jr: 'Ninguém sentiu falta'

Homem com cabelo preso para trás, expressão neutra, casaco preto; fundo azul desfocado.

Filipe Luís vira assunto após derrota do Monaco na França: 'Nitidamente'

Equipe de jovens do Palmeiras, uniforme verde, posa para foto na Messi Cup.

Palmeiras vence o River Plate e conquista a Messi Cup

Boca x River Plate classico na Argentina

Rival do Atlético-MG na Sula vence clássico e se garante na Libertadores 2027

Filipe Luís observa Monaco x Paris FC pela Ligue 1.Filipe Luís observa o duelo entre Monaco e Paris FC, pela Ligue 1

Monaco de Filipe Luís perde mais uma na França, e técnico freia expectativa