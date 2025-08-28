menu hamburguer
Futebol Internacional

Uefa muda final e anuncia novidades na Champions League a partir de 2025/26

Torneio se inicia em setembro; sorteio dos confrontos da fase de liga acontece nesta quinta-feira (28)

Champions League - Troféu
Troféu da Champions League (Foto: Reprodução)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
07:26
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Uefa anunciou, nesta quinta-feira (28), uma mudança radical na decisão da Champions League, que entra em efeito já a partir de 2025/26. A final passará a acontecer mais cedo: antes iniciada às 21h, pelo horário padrão da Europa Central, agora terá bola rolando às 18h locais (13h pelo horário de Brasília).

A escolha visa à facilitação do protocolo de entrada dos torcedores nos estádios e da logística do dia da grande decisão. Nos últimos anos, diversos torcedores passaram por problemas de acesso às arenas que receberam o confronto válido pelo troféu continental, além de conflitos nas ruas entre aficionados adversários.

- Nosso objetivo é tornar o dia do jogo uma experiência verdadeiramente agradável para todos que desejam participar da emoção, ao mesmo tempo em que criamos uma atmosfera acolhedora que facilite a participação de famílias e crianças na maior e mais importante partida de futebol entre clubes na temporada. O novo horário também se alinha a uma janela de transmissão mais acessível, ajudando a final a atingir um público televisivo e digital ainda maior no mundo todo, com foco especial em envolver espectadores mais jovens - declarou a entidade, em comunicado.

⬆️⬇️ Champions League passa por trocas também no regulamento

Além de ajuste na decisão, a Uefa escolheu fazer mudanças no que tange às regras da disputa. A primeira está relacionada ao mando de campo no estágio geral: um confronto não poderá acontecer na fase de liga por três temporadas seguidas com o mesmo mandante. Ou seja: caso um jogo que tenha ocorrido na última jornada volte a ser pareado para a edição atual com o mesmo mando, ele só poderá voltar a acontecer em 2026/27 se o visitante receber o terceiro embate em seus domínios.

Outra troca já antecipada sobre os mandos se relaciona ao mata-mata. Até a última temporada, os mandantes dos jogos de volta das eliminatórias eram definidos por sorteio. Agora, o melhor qualificado na fase de liga entre os adversários terá a possibilidade de receber o confronto decisivo diante de seu torcedor.

O privilégio de receber o segundo jogo em casa, porém, pode ser roubado. Se um time que terminou abaixo de seu adversário na fase de liga avançar à eliminatória seguinte, assumirá a posição do eliminado para o próximo jogo. Por exemplo: se o 11º tirar o terceiro, será considerado terceiro colocado para a fase posterior, e poderá decidir em seu estádio contra o quarto colocado.

🌌 Caminhos da Champions League serão conhecidos hoje

O sorteio para conhecermos os confrontos da fase de liga da Champions League acontecerá nesta quinta-feira (28), às 13h (de Brasília), no Grimaldi Forum, em Mônaco. A parte inicial do torneio continental conta com 36 times, que estarão divididos em quatro potes com nove bolinhas; cada time terá oito compromissos ao longo deste estágio, sendo dois de cada divisão. Os times que ficarem entre a primeira e a oitava colocação geral após o fim das rodadas classificam-se diretamente às oitavas de final. Já as equipes do nono ao 24º lugar enfrentam-se nos 16 avos, em espécie de repescagem.

Troféu da Champions League (Foto: AFP)

