Goleiro do Chelsea provoca Yamal após derrota do Barcelona
Robert Sánchez afirmou que o lateral Cucurella conseguiu neutralizar o atacante catalão
- Matéria
- Mais Notícias
O goleiro Robert Sánchez provocou Lamine Yamal após a vitória do Chelsea por 3 a 0 sobre o Barcelona, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Em entrevista ao programa espanhol "El Chiringuito", o jogador afirmou que o lateral Cucurella conseguiu neutralizar o atacante catalão durante a partida.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Barcelona encerra sequência histórica após derrota para o Chelsea
Futebol Internacional26/11/2025
- Futebol Internacional
Jornal europeu repercute lesão de Neymar no Santos: ‘Drama total’
Futebol Internacional26/11/2025
- Lance! Biz
Fifa amplia parceria comercial para quatro edições de Copa do Mundo
Lance! Biz26/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
— Cucurella colocou Lamine Yamal no bolso. Qualquer um parece muito bom até que chega na Premier League — disse o goleiro do Chelsea.
A partida marcou o primeiro confronto de Yamal contra um clube inglês. O atacante não teve desempenho de destaque na derrota do Barcelona, enquanto o brasileiro Estêvão marcou um dos gols do Chelsea. Ao ser questionado sobre quem considera favorito ao título, o goleiro voltou a alfinetar o rival catalão.
— Eu vejo o Chelsea como favorito à Champions, não o Barcelona.
Chelsea x Barcelona
O Chelsea derrotou o Barcelona por 3 a 0, nesta terça-feira (25), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Em duelo disputado em Stamford Bridge, em Londres (ING), os Blues venceram o Barça com autoridade, com golaço de Estêvão, que levou o estádio ao delírio. Os outros gols foram marcados por Jules Koundé (contra) e Liam Delap.
Com o resultado, o Chelsea vai a quarta colocação, com 10 pontos conquistados. Já o Barcelona cai para 15º, com sete pontos. Os Blues retornam aos gramados no domingo (30), pela 13ª rodada da Premier League, quando encara o líder Arsenal, em clássico londrino. Já os Culés jogam no sábado (29), pela 14ª rodada de La Liga, contra o Alavés.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias