Futebol Internacional

Goleiro do Chelsea provoca Yamal após derrota do Barcelona

Robert Sánchez afirmou que o lateral Cucurella conseguiu neutralizar o atacante catalão

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Nathalia Gomes,
26/11/2025
11:02
Lamine Yamal em ação no duelo entre Chelsea e Barcelona, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)
imagem cameraLamine Yamal em ação no duelo entre Chelsea e Barcelona, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)
O goleiro Robert Sánchez provocou Lamine Yamal após a vitória do Chelsea por 3 a 0 sobre o Barcelona, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Em entrevista ao programa espanhol "El Chiringuito", o jogador afirmou que o lateral Cucurella conseguiu neutralizar o atacante catalão durante a partida.

— Cucurella colocou Lamine Yamal no bolso. Qualquer um parece muito bom até que chega na Premier League — disse o goleiro do Chelsea.

A partida marcou o primeiro confronto de Yamal contra um clube inglês. O atacante não teve desempenho de destaque na derrota do Barcelona, enquanto o brasileiro Estêvão marcou um dos gols do Chelsea. Ao ser questionado sobre quem considera favorito ao título, o goleiro voltou a alfinetar o rival catalão.

— Eu vejo o Chelsea como favorito à Champions, não o Barcelona.

Chelsea x Barcelona

O Chelsea derrotou o Barcelona por 3 a 0, nesta terça-feira (25), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Em duelo disputado em Stamford Bridge, em Londres (ING), os Blues venceram o Barça com autoridade, com golaço de Estêvão, que levou o estádio ao delírio. Os outros gols foram marcados por Jules Koundé (contra) e Liam Delap.

Chelsea comemora gol de Estêvão diante do Barcelona (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Chelsea comemora gol de Estêvão diante do Barcelona na Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Com o resultado, o Chelsea vai a quarta colocação, com 10 pontos conquistados. Já o Barcelona cai para 15º, com sete pontos. Os Blues retornam aos gramados no domingo (30), pela 13ª rodada da Premier League, quando encara o líder Arsenal, em clássico londrino. Já os Culés jogam no sábado (29), pela 14ª rodada de La Liga, contra o Alavés.

