LaLiga fecha parceria com gigante contra a pirataria; entenda

Parceria estratégia. A LaLiga (Liga de Futebol da Espanha) anunciou uma parceria com o Mercado Livre, empresa do ramo de e-commerce e tecnologia de pagamento. O objetivo é integrar a liga espanhola à Aliança Antifalsificação do Mercado Livre). A ideia é fortalecer a proteção dos direitos audiovisuais e, por consequência, combater a fraude. Especialmente relativa a conteúdos na internet da América do Sul.

No acordo assinado, as partes se comprometem a trabalhar em conjunto para identificar, denunciar e remover conteúdo, serviços ou dispositivos que infrinjam os direitos audiovisuais da LaLiga. Isso inclui a venda de serviços ilegais de IPTV e demais dispositivos adaptados para acesso não autorizado às transmissões.

- A assinatura deste acordo com a LaLiga representa um marco fundamental em nossa estratégia de proteção da propriedade intelectual no ambiente digital. No Mercado Livre, trabalhamos consistentemente para garantir que nosso ecossistema seja um ambiente seguro para marcas, criadores e usuários - garantiu Paula Fernández Pfizenmaier, diretora de propriedade intelectual do Mercado Livre. E completou:

- A colaboração com líderes globais como a LaLiga nos permite fortalecer nossas ações contra a pirataria online e reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento e o respeito aos direitos de propriedade intelectual - finalizou.

O acordo estabelece um roteiro para a colaboração de forma ativa no fortalecimento da proteção dos direitos de mídia na esfera digital. Por fim, pretende-se uma coordenação com autoridades regionais para promover ações conjuntas.

- Para a LaLiga, a proteção dos nossos direitos audiovisuais é uma prioridade. A pirataria não afeta apenas a indústria do futebol, mas também os torcedores e sua experiência. Esta aliança com o Mercado Livre é um passo à frente para fortalecer nossa luta na América Latina e garantir um ambiente digital mais justo para todos os amantes do futebol - acrescentou Marc Tarradas, diretor-geral da La Liga para a América do Sul.