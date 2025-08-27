Uefa anuncia nova bola para a Champions League 2025/26; confira
Novo modelo já entra em uso nesta quarta-feira (27), para definição dos playoffs
- Matéria
- Mais Notícias
A Uefa anunciou, nesta quarta-feira (27), o modelo da bola que será utilizada na Champions League masculina e feminina de 2025/26. O novo design, inclusive, já será colocado em campo nos jogos que definem a fase de playoffs da competição.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Jornal repercute mensagem de Antony em redes sociais
Futebol Internacional27/08/2025
- Futebol Internacional
Real Madrid observa argentino que está brilhando em time italiano
Futebol Internacional27/08/2025
- Futebol Internacional
José Mourinho rasga elogios a jogador ‘esquecido’ por Ancelotti na Seleção
Futebol Internacional27/08/2025
➡️ Com Mourinho, veja o que está em jogo nos playoffs da Champions League
Para a esfera dos homens, a bola será predominantemente branca, com estrelas azuis e símbolos do zodíaco em dourado dentro das tradicionais estrelas. Já para as mulheres, a pelota será majoritariamente verde e roxa, além de estrelas brancas.
- A bola da Champions masculina inspira-se no céu noturno, com estrelas delineadas em dourado e pintadas a azul, complementadas por signos do zodíaco desenhados à mão em dourado, que simbolizam feitos heróicos e destinos celestiais. A bola da Champions feminina inspira-se no espaço sideral e na aurora boreal, com os hexágonos entre as estrelas brancas com acabamento em roxo escuro e sobrepostos com gradiente técnico verde neon e pinturas fluidas em verde neon inspiradas no movimento solar da aurora boreal. Detalhes de acabamento com estrelas rosa e brancas luminosas, ecoando o brilho do espaço sideral, conferem à bola o seu brilho final - explicou a entidade.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na terça-feira (26), três times estreantes garantiram vaga na fase de liga continental. Kairat (CAZ), Bodo/Glimt (NOR) e Pafos (CHP) classificaram-se pela primeira vez ao estágio geral da competição, deixando pelo caminho os tradicionais Celtic, Sturm Graz e Estrela Vermelha, respectivamente.
Já nesta quarta (27), outros quatro jogos acontecem para a definição dos últimos integrantes do estágio introduzido pela Uefa na última temporada. A fase de liga conterá 36 times, divididos em quatro potes; cada equipe terá oito compromissos. Os oito melhores colocados saltam direto para as oitavas de final, enquanto os times do nono ao 24º lugar disputam os 16 avos de final.
⚽ Os jogos que estreiam a nova bola da Champions
⚽ Club Brugge x Rangers
⚽ Copenhague x Basel
⚽ Qarabag x Ferencváros
⚽ Benfica x Fenerbahçe
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias