A Champions League está de volta! Depois de coroar o PSG como campeão inédito na última temporada, a competição mais badalada do mundo, que já teve a fase eliminatória realizada, passa, nesta quinta-feira (28), pelo sorteio da fase de liga da edição de 2025/26, em Mônaco, às 13h (de Brasília).

Com os 36 participantes do estágio geral já confirmados e a iminente chegada do sorteio, o Lance! preparou um guia para você ficar por dentro de todas as informações da competição. Confira abaixo!

🌍🏆 Tudo que você precisa saber sobre a Champions League 2025/26

🆕 O novo modelo da competição

Depois das três rodadas eliminatórias e dos famigerados playoffs, que afunilaram-se a sete vagas (Kairat, Bodo/Glimt, Pafos, Club Brugge, Benfica, Qarabag e Copenhague foram os agraciados), a fase de liga está prestes a ter seu início. Mas para quem não acompanhou a última edição, tudo está diferente.

Antes, os times eram divididos em oito grupos com quatro cada, e os dois melhores de cada chave passavam às oitavas de final. Agora, o caminho é mais árduo: não há mais grupos, apenas uma classificação geral. Os times são divididos em quatro potes, e cada equipe enfrenta duas de cada pote.

Ao final das oito rodadas, os oito melhores colocados avançam direto para as oitavas de final. Já os que ficarem entre o nono e o 24° lugar disputam a fase de 16 avos, como espécie de repescagem, que define os outros oito qualificados e encaminha o mata-mata; e quem ficar de 25° a 36° dá adeus à disputa europeia, sem direito a descer para a Europa League, como antes era comum de ver.

🤖 Tecnologia continental

Antes, as bolinhas estreladas definiam o caminho dos times. Porém, pela quantidade de especificidades e rodadas do novo formato, seriam necessárias várias horas para o evento. Sem enxergar necessidade nisso, a Uefa desenvolveu um software que, de maneira automática, sorteia os confrontos, rodadas e mandos.

Vale indicar que o único bloqueio de enfrentamento para a fase de liga é o de nacionalidade. Ou seja, times de mesmo país não podem se enfrentar, independente de estarem no mesmo pote ou não. Há também um limite de confrontos com dois times de um mesmo país. Apesar disso, a intenção da entidade máxima do futebol europeu é maximizar a quantidade de clássicos internacionais, o que foi visto e bem-recebido pelo público em 2024/25.

3️⃣6️⃣ Os times e potes do sorteio da Champions League de 2025/26

🫙 POTE 1

⚽ Paris Saint-Germain (FRA)

⚽ Real Madrid (ESP)

⚽ Manchester City (ING)

⚽ Bayern de Munique (ALE)

⚽ Liverpool (ING)

⚽ Inter de Milão (ITA)

⚽ Chelsea (ING)

⚽ Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Barcelona (ESP)

🫙 POTE 2

⚽ Arsenal (ING)

⚽ Bayer Leverkusen (ALE)

⚽ Atlético de Madrid (ESP)

⚽ Benfica (POR)

⚽ Atalanta (ITA)

⚽ Villarreal (ESP)

⚽ Juventus (ITA)

⚽ Eintracht Frankfurt (ALE)

⚽ Club Brugge (BEL)

🫙 POTE 3

⚽ Tottenham (ING)

⚽ PSV Eindhoven (HOL)

⚽ Ajax (HOL)

⚽ Napoli (ITA)

⚽ Sporting (POR)

⚽ Olympiacos (GRE)

⚽ Slavia Praga (RTC)

⚽ Bodo/Glimt (NOR)

⚽ Olympique de Marselha (FRA)

🫙 POTE 4

⚽ Copenhague (DIN)

⚽ Monaco (FRA)

⚽ Galatasaray (TUR)

⚽ Union St. Gilloise (BEL)

⚽ Qarabag (AZR)

⚽ Athletic Bilbao (ESP)

⚽ Newcastle (ING)

⚽ Pafos (CHP)

⚽ Kairat (CAZ)

📆 Datas da Champions

1️⃣ FASE DE LIGA

⚽ 1ª rodada: 16 a 18 de setembro

⚽ 2ª rodada: 30 de setembro e 1 de outubro

⚽ 3ª rodada: 21 e 22 de outubro

⚽ 4ª rodada: 4 e 5 de novembro

⚽ 5ª rodada: 25 e 26 de novembro

⚽ 6ª rodada: 9 e 10 de dezembro

⚽ 7ª rodada: 20 e 21 de janeiro de 2026

⚽ 8ª rodada: 28 de janeiro de 2026

⚔️ MATA-MATA

⚔️ 16 avos de final

🫙 Sorteio: 30 de janeiro de 2026

⚽ Jogos de ida: 17 e 18 de fevereiro de 2026

⚽ Jogos de volta: 24 e 25 de fevereiro de 2026

🫙 Sorteio do chaveamento completo: 27 de fevereiro de 2026

⚔️ Oitavas de final

⚽ Jogos de ida: 10 e 11 de março de 2026

⚽ Jogos de volta: 17 e 18 de março de 2026

⚔️ Quartas de final

⚽ Jogos de ida: 7 e 8 de abril de 2026

⚽ Jogos de volta: 14 e 15 de abril de 2026

⚔️ Semifinal

⚽ Jogos de ida: 28 e 29 de abril de 2026

⚽ Jogos de volta: 5 e 6 de maio de 2026

🏆 O dia principal

Todos os caminhos da Champions League apontam para a grande decisão. Os 36 times sorteados entram na fase de liga com o sonho de um caminho ideal até a final, que acontecerá na Puskás Arena, em Budapeste (HUN), no dia 30 de maio de 2026.

💸 Euros acumulados

A Uefa destinou um total de € 2,45 bilhões (R$ 15,7 bilhões) em premiações para a temporada 2025/26 da Champions League, mantendo a base da última temporada. Esses valores são distribuídos desde a fase de playoffs até a final, com bônus adicionais por desempenho em cada etapa.

Participação na fase de liga: € 18,62 milhões

€ 18,62 milhões Vitória na fase de liga: € 2,1 milhões por vitória

€ 2,1 milhões por vitória Empate na fase de liga: € 700 mil por empate

€ 700 mil por empate Oitavas de final: € 11 milhões

€ 11 milhões Quartas de final: € 12,5 milhões

€ 12,5 milhões Semifinais: € 15 milhões

€ 15 milhões Vice-campeão: € 18,5 milhões

€ 18,5 milhões Campeão: € 25 milhões

Considerando todas as etapas e bônus por desempenho, um clube que conquistar o título com uma campanha perfeita pode acumular até € 98,92 milhões (aproximadamente R$ 637 milhões). Esse montante inclui premiações por vitórias na fase de liga, progressão nas fases eliminatórias e o prêmio pelo título.

A cobertura completa da edição de 2025/26, do sorteio à grande decisão, você poderá acompanhar com o Lance!, através de nosso site e nossas redes sociais. Vamos juntos para uma grande jornada que promete fortes emoções, jogos de alto nível e novas histórias especiais com a Champions League!

