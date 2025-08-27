Clássicos da Premier League à vista: confrontos agitam 3ª fase da Copa da Liga Inglesa
Competição eliminatória anual é a terceira mais tradicional do futebol inglês
A segunda fase da Copa da Liga Inglesa chegou ao fim nesta quarta-feira (27) com um resultado histórico. O Grimsby Town, clube da quarta divisão, eliminou o Manchester United por 12 a 11 nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. Os Red Devils saíram atrás no placar, igualaram nos minutos finais, mas falharam nas cobranças de pênalti; Matheus Cunha e Bryan Mbeumo desperdiçaram suas tentativas.
Com o encerramento da fase, os confrontos da terceira etapa da competição já foram definidos via sorteio. Entre os jogos mais aguardados estão os que envolvem os clubes do chamado "Big Six" inglês, que enfrentarão equipes de divisões inferiores. O Liverpool terá pela frente o Southampton, rebaixado recentemente para a Championship. O Chelsea enfrentará o Lincoln City, da terceira divisão, enquanto o Tottenham medirá forças com o Barnsley, também da terceirona. O Manchester City, por sua vez, visitará o Huddersfield Town, e o Arsenal será adversário do Port Vale, ambos igualmente representantes da League One.
Além disso, vale destacar os confrontos entre clubes da elite do futebol inglês, atualmente na Premier League, como Brentford contra Aston Villa e Wolverhampton Wanderers diante do Everton. O atual campeão, Newcastle United, enfrentará o Bradford City.
Jogos da terceira fase da Copa da Liga inglesa 🏆
- Fulham x Cambridge United
- Barnsley x Brighton
- Wigan x Wycombe Wanderers
- Wrexham x Reading
- Burnley x Cardiff City
- Crystal Palace x Millwall
- Wolves vs Everton
- Sheffield Wednesday x Grimsby Town
- Newcastle x Bradford City
- Liverpool x Southampton
- Huddersfield Town x Manchester City
- Brentford x Aston Villa
- Tottenham x Doncaster Rovers
- Lincoln City x Chelsea
- Swansea City x Nottingham Forest
- Port Vale x Arsenal
