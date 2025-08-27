menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Clássicos da Premier League à vista: confrontos agitam 3ª fase da Copa da Liga Inglesa

Competição eliminatória anual é a terceira mais tradicional do futebol inglês

FBL-ENG-LCUP-BOURNEMOUTH-BRENTFORD
imagem cameraBola da Carabao Cup 2025/26, a Copa da Liga inglesa desta temporada (Foto: Adrian Dennis/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 27/08/2025
19:22
  • Matéria
  • Mais Notícias

A segunda fase da Copa da Liga Inglesa chegou ao fim nesta quarta-feira (27) com um resultado histórico. O Grimsby Town, clube da quarta divisão, eliminou o Manchester United por 12 a 11 nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. Os Red Devils saíram atrás no placar, igualaram nos minutos finais, mas falharam nas cobranças de pênalti; Matheus Cunha e Bryan Mbeumo desperdiçaram suas tentativas.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o encerramento da fase, os confrontos da terceira etapa da competição já foram definidos via sorteio. Entre os jogos mais aguardados estão os que envolvem os clubes do chamado "Big Six" inglês, que enfrentarão equipes de divisões inferiores. O Liverpool terá pela frente o Southampton, rebaixado recentemente para a Championship. O Chelsea enfrentará o Lincoln City, da terceira divisão, enquanto o Tottenham medirá forças com o Barnsley, também da terceirona. O Manchester City, por sua vez, visitará o Huddersfield Town, e o Arsenal será adversário do Port Vale, ambos igualmente representantes da League One.

continua após a publicidade

Além disso, vale destacar os confrontos entre clubes da elite do futebol inglês, atualmente na Premier League, como Brentford contra Aston Villa e Wolverhampton Wanderers diante do Everton. O atual campeão, Newcastle United, enfrentará o Bradford City.

➡️ Premier League: veja a trajetória do Newcastle como o ‘novo rico’ do futebol mundial

Elenco do Newcastle campeão da Copa da Liga, na Inglaterra
Newcastle: campeão da Copa da Liga inglesa em 2024/25 (Foto: Reprodução/X/@NUFC)

Jogos da terceira fase da Copa da Liga inglesa 🏆

  1. Fulham x Cambridge United
  2. Barnsley x Brighton
  3. Wigan x Wycombe Wanderers
  4. Wrexham x Reading
  5. Burnley x Cardiff City
  6. Crystal Palace x Millwall
  7. Wolves vs Everton
  8. Sheffield Wednesday x Grimsby Town
  9. Newcastle x Bradford City
  10. Liverpool x Southampton
  11. Huddersfield Town x Manchester City
  12. Brentford x Aston Villa
  13. Tottenham x Doncaster Rovers
  14. Lincoln City x Chelsea
  15. Swansea City x Nottingham Forest
  16. Port Vale x Arsenal

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias