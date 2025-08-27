A segunda fase da Copa da Liga Inglesa chegou ao fim nesta quarta-feira (27) com um resultado histórico. O Grimsby Town, clube da quarta divisão, eliminou o Manchester United por 12 a 11 nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. Os Red Devils saíram atrás no placar, igualaram nos minutos finais, mas falharam nas cobranças de pênalti; Matheus Cunha e Bryan Mbeumo desperdiçaram suas tentativas.

Com o encerramento da fase, os confrontos da terceira etapa da competição já foram definidos via sorteio. Entre os jogos mais aguardados estão os que envolvem os clubes do chamado "Big Six" inglês, que enfrentarão equipes de divisões inferiores. O Liverpool terá pela frente o Southampton, rebaixado recentemente para a Championship. O Chelsea enfrentará o Lincoln City, da terceira divisão, enquanto o Tottenham medirá forças com o Barnsley, também da terceirona. O Manchester City, por sua vez, visitará o Huddersfield Town, e o Arsenal será adversário do Port Vale, ambos igualmente representantes da League One.

Além disso, vale destacar os confrontos entre clubes da elite do futebol inglês, atualmente na Premier League, como Brentford contra Aston Villa e Wolverhampton Wanderers diante do Everton. O atual campeão, Newcastle United, enfrentará o Bradford City.

Newcastle: campeão da Copa da Liga inglesa em 2024/25 (Foto: Reprodução/X/@NUFC)

Jogos da terceira fase da Copa da Liga inglesa 🏆

Fulham x Cambridge United Barnsley x Brighton Wigan x Wycombe Wanderers Wrexham x Reading Burnley x Cardiff City Crystal Palace x Millwall Wolves vs Everton Sheffield Wednesday x Grimsby Town Newcastle x Bradford City Liverpool x Southampton Huddersfield Town x Manchester City Brentford x Aston Villa Tottenham x Doncaster Rovers Lincoln City x Chelsea Swansea City x Nottingham Forest Port Vale x Arsenal

