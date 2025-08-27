Brugge goleia e Benfica bate Fenerbahçe; veja os resultados da Champions League
Duelos definiram os últimos classificados para a fase de liga da competição
Quatro duelos da fase de playoffs eliminatória da Champions League definiram os últimos classificados para a fase de liga, nesta quarta-feira (27). Em campo, chuva de gols na Bélgica, com goleada do Brugge sobre o Rangers e a dramática classificação do Benfica contra o Fenerbahçe, com polêmica de arbitragem.
➡️ Sorteio da Champions League: onde assistir, horário e times participantes
Os eliminados descem irá à fase de liga Europa League, enquanto os qualificados se garantem na fase de liga da Champions League, que terá início em meados de setembro.
🏆 Confira os resultados de hoje na Champions
⚽ Qarabag (AZR) 2 x 3 Ferencváros (HUN)
⚽ Club Brugge (BEL) 6 x 0 Rangers (CAZ)
⚽ Benfica (POR) 1 x 0 Fenerbahçe (TUR)
⚽ Copenhague (DIN) 2 x 0 Basel (SUÍ)
Em Lisboa, o Benfica precisou marcar três gols para valer um contra o Fenerbahçe. Após empate por 0 a 0 em Istambul, os portugueses dominaram na primeira etapa e abriram o placar com Kerem Aktürkoglu. Atrás no marcador, os turcos não conseguiram se impor no ataque e ficaram mais perto de sofrer o segundo gol do que o primeiro.
A missão do Fener ficou ainda mais difícil após a expulsão de Anderson Talisca nos minutos finais. Com menos um no campo de ataque, a equipe de José Mourinho não conseguiu o empate e o Benfica garantiu a 14ª classificação em 15 anos na fase de grupos/liga da Champions.
Na Bélgica, o Club Brugge não teve piedade e goleou o Rangers por 6 a 0. Após início avassalador na partida de ida, quando abriram 3 a 0 em 20 minutos, os belgas repetiram a dose na volta e foram ao intervalo vencendo por 5 a 0, muito por conta da expulsão do lateral direito Max Aarons, aos oito. Na segunda etapa, o alvo do Crystal Palace, Christos Tzolis, marcou mais uma vez para sacramentar a goleada.
Tudo sobre o sorteio da fase de liga da Champions (onde assistir, horário, participantes e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Champions League - Fase de Liga
Sorteio dos confrontos
📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de agosto de 2025, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Grimaldi Forum, em Mônaco
📺 Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT Sports (TV fechada) e HBO Max (serviço de streaming)
🌍 Times participantes do sorteio da fase de liga da Champions
🫙 POTE 1
⚽ Paris Saint-Germain (FRA)
⚽ Real Madrid (ESP)
⚽ Manchester City (ING)
⚽ Bayern de Munique (ALE)
⚽ Liverpool (ING)
⚽ Inter de Milão (ITA)
⚽ Chelsea (ING)
⚽ Borussia Dortmund (ALE)
⚽ Barcelona (ESP)
🫙 POTE 2
⚽ Arsenal (ING)
⚽ Bayer Leverkusen (ALE)
⚽ Atlético de Madrid (ESP)
⚽ Benfica (POR)
⚽ Atalanta (ITA)
⚽ Villarreal (ESP)
⚽ Juventus (ITA)
⚽ Eintracht Frankfurt (ALE)
⚽ Club Brugge (BEL)
🫙 POTE 3
⚽ Tottenham (ING)
⚽ PSV Eindhoven (HOL)
⚽ Ajax (HOL)
⚽ Napoli (ITA)
⚽ Sporting (POR)
⚽ Olympiacos (GRE)
⚽ Slavia Praga (RTC)
⚽ Bodo/Glimt (NOR)
⚽ Olympique de Marselha (FRA)
🫙 POTE 4
⚽ Copenhague (DIN)
⚽ Monaco (FRA)
⚽ Galatasaray (TUR)
⚽ Union St. Gilloise (BEL)
⚽ Qarabag (AZR)
⚽ Athletic Bilbao (ESP)
⚽ Newcastle (ING)
⚽ Pafos (CHP)
⚽ Kairat (CAZ)
Todos os caminhos da Champions League apontam para a grande decisão. Os 36 times sorteados entram na fase de liga com o sonho de um caminho ideal até a final, que acontecerá na Puskás Arena, em Budapeste (HUN), no dia 30 de maio de 2026.
