Uefa define árbitro para a final da Champions League

A Uefa definiu, nesta segunda-feira (12), as equipes de arbitragem que conduzirão as finais da Conference, da Europa e da Champions League. Entre os dias 21 e 31 de maio, as três decisões continentais serão realizadas em solo europeu.

Na Champions League, o romeno István Kovács foi o escolhido pela entidade para apitar a final entre PSG e Inter de Milão. O experiente árbitro de 40 anos escalou o continente, já que em 2021/22 esteve à frente da decisão da Conference, entre Roma e Feyenoord; e em 2023/24, conduziu Bayer Leverkusen x Atalanta, pela segunda competição mais importante da Europa.

Já na decisão da Europa League, entre Manchester United e Tottenham, o comando será do alemão Felix Zwayer, de 43 anos, que arbitrou a final da última Nations League, entre Espanha e Croácia. Na Conference, Irfan Peljto, da Bósnia, atuará em Chelsea x Real Betis.

🌍 Champions, Europa e Conference League: as equipes de arbitragem escaladas pela Uefa

⚽ CHAMPIONS LEAGUE

⚔️ Jogo: PSG x Inter de Milão

📆 Data: 31 de maio

🕴️ Árbitro: István Kovács (ROM)

🚩 Auxiliares: Mihai Marica (ROM) e Ferencz Tunyogi (ROM)

4️⃣ Quarto árbitro: João Pedro Pinheiro (POR)

📺 VAR: Dennis Johan Higler (HOL)

👁️ AVAR: Catalin Popa (ROM) e Pol van Boekel (HOL)

István Kovács foi escalado pela Uefa para apitar a final da Champions League, entre PSG e Inter de Milão (Foto: Paul Ellis/AFP)

⚽ EUROPA LEAGUE

⚔️ Jogo: Manchester United x Tottenham

📆 Data: 21 de maio



🕴️ Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

🚩 Auxiliares: Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE)

4️⃣ Quarto árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

📺 VAR: Bastian Dankert (ALE)

👁️ AVAR: Benjamin Brand (ALE) e Del Cerro Grande (ESP)

⚽ CONFERENCE LEAGUE

⚔️ Jogo: Chelsea x Real Betis

📆 Data: 28 de maio



🕴️ Árbitro: Irfan Peljto (BOS)

🚩 Auxiliares: Senad Ibrisimbegovic (BOS) e Davor Beljo (BOS)

4️⃣ Quarto árbitro: Halil Umut Meler (TUR)

📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA)

👁️ AVAR: Willy Delajod (FRA) e Marco di Bello (ITA)