Ex-capitão do Chelsea dispara sobre momento do clube: 'Preocupado'
John Terry questionou quanto tempo a diretoria dos Blues levará para definir um novo treinador
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John Terry disse estar preocupado com o futuro do Chelsea depois da demissão de Liam Rosenior, anunciada na quarta-feira (22). O ex-capitão declarou que a saída do treinador aumenta a incerteza em um momento de instabilidade no clube, que voltou a ficar sem comandante pela segunda vez na temporada.
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Rosenior permaneceu 107 dias no cargo e dirigiu o time em 23 partidas após ser contratado em janeiro. O Chelsea decidiu encerrar o vínculo depois da derrota por 3 a 0 para o Brighton e da sequência de cinco derrotas consecutivas no Campeonato Inglês sem marcar gols, algo que não acontecia havia 114 anos.
— Estou aqui preocupado esta noite com o que vai acontecer com o nosso clube de futebol — disse Terry em seu perfil no Tiktok.
Dúvidas sobre o comando do Chelsea
Terry questionou quanto tempo a diretoria levará para definir um novo treinador e afirmou que não sabe se um profissional de alto nível aceitará assumir o clube neste cenário. Ele citou também as restrições para contratar jogadores e a possibilidade de saída de atletas do elenco.
— Precisaremos de um técnico após o fim de semana, não tenho certeza de quando a diretoria tomará uma decisão e contratará um novo treinador. Será que um técnico de ponta de verdade vai querer assumir o Chelsea neste momento, na situação em que estamos? Não podemos contratar jogadores, e parece que vamos ter que vender, possivelmente nossos melhores jogadores, o que é sempre difícil — afirmou.
União pela Copa
John Terrt também disse compartilhar da frustração da torcida e afirmou que a equipe precisa se concentrar no próximo jogo. Calum McFarlane ficará no comando interino até o fim da temporada, começando pela semifinal da Copa da Inglaterra contra o Leeds, no domingo (25).
— Estou realmente frustrado e, mais importante, preocupado. Sinto a raiva, sinto a frustração dos torcedores do Chelsea. O que os jogadores têm que fazer é se unir e se concentrar de verdade no jogo do fim de semana, esquecendo toda a polêmica em torno disso — finalizou.
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