Treinador de Marrocos dispara contra Senegal após vice-campeonato: 'Vergonhoso'
Marrocos amargou o vice-campeonato africano após polêmica
A final da Copa Africana de Nações entre Senegal e Marrocos terminou em meio ao caos. Após o vice-campeonato marroquino, o técnico Walid Regragui não poupou críticas ao comportamento da seleção senegalesa e, principalmente, do treinador Pape Thiaw, a quem acusou de "envergonhar o futebol africano".
Segundo Regragui, a decisão teve um "roteiro digno de Hitchcock" - famoso diretor de cinema. Nos acréscimos da partida, um gol de Senegal foi anulado, e, na sequência, o VAR assinalou um pênalti a favor do Marrocos. A marcação provocou forte reação dos senegaleses, que deixaram o gramado em protesto, paralisando o jogo por cerca de dez minutos. Após o retorno das equipes, Brahim Díaz tentou uma cobrança de cavadinha, desperdiçou a penalidade, e Senegal acabou conquistando o título na prorrogação com gol de Pape Gueye.
— A imagem que demos da África foi vergonhosa. Um treinador que manda seus jogadores abandonarem o campo… o que Pape não honrou o continente — afirmou Regragui, visivelmente irritado.
— Ele já havia começado antes, na coletiva pré-jogo. Não foi elegante. Paramos uma final diante dos olhos do mundo por dez minutos. Isso não ajudou o Brahim. Claro que isso não justifica a forma como ele bateu o pênalti. Estávamos a um minuto de sermos campeões africanos. É o futebol, muitas vezes cruel. Perdemos o que, para alguns, era a oportunidade da vida — finalizou.
Senegal celebra o título com orgulho
Do lado senegalês, o discurso foi de orgulho e sensação de injustiça. Autor do gol do título, Pape Gueye explicou a decisão momentânea de deixar o campo.
— Sentimos que houve uma injustiça. Sofremos uma falta clara e o árbitro decidiu não revisar no VAR [...] Estávamos frustrados, mas Sadio Mané nos pediu para voltar ao gramado e nos reorganizar. Decidimos retornar e dar tudo de nós, e foi o que fizemos — disse o herói do bicampeonato senegalês.
Apesar da campanha consistente de Marrocos, que vinha de uma sequência de 26 jogos de invencibilidade desde a histórica semifinal da Copa do Mundo, Regragui passou a ser alvo de críticas. Durante a entrevista coletiva após a final, diversos jornalistas chegaram a pedir sua renúncia. O treinador, no entanto, adotou um tom mais ponderado ao falar sobre o futuro.
— Ganhar a Copa Africana não é fácil. Estivemos muito perto e todos estão decepcionados, mas no futebol é preciso se reerguer, aceitar o que aconteceu, ser humilde e trabalhar para voltar mais forte, inshallah — declarou o treinador marroquino.
Marrocos chega em crise para enfrentar o Brasil na Copa do Mundo?
A derrota deixou a seleção marroquina em um cenário de complicações a cinco meses da estreia da Copa do Mundo, marcada para 13 de junho, contra o Brasil.
Marrocos obtinha o status de favorito na Copa Africana e buscava o título continental diante de sua torcida, o que encerraria um jejum de 50 anos sem a conquista da competição. A equipe vinha respaldada pelo desempenho no Mundial de 2022, quando alcançou de forma histórica a semifinal.
Ao ser questionado por um jornalista marroquino sobre a possibilidade de deixar o cargo, mesmo após grande campanha na Copa Africana de Nações e o grande desempenho na última Copa do Mundo. O treinador não respondeu diretamente à pergunta, mas comentou o desfecho da decisão.
— Estamos verdadeiramente desapontados por todos os torcedores marroquinos. Quando se tem um pênalti no último minuto, a vitória parece estar muito perto. É uma pena […] Parabéns para Senegal. Nós continuaremos trabalhando. Marrocos voltará mais forte — afirmou Regragui.
Com o vice-campeonato, Marrocos encerra a competição sob pressão interna e passa a concentrar atenções na preparação para a Copa do Mundo, onde enfrentará a Seleção Brasileira na abertura do Grupo C, em Nova Jersey. Enquanto isso, Senegal sai consagrado mais uma vez após uma final marcada por decisões polêmicas e longas interrupções.
