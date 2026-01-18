menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Copa Africana de Nações: Senegal sai de campo após decisão polêmica do árbitro

Senegal e Marrocos decidem título africano

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porDaniel Lessa,
Dia 18/01/2026
18:13
Atualizado há 0 minutos
Jogadores de Senegal e Marrocos em disputa pela bola na Copa Africana de Nações (Foto: Sebastien Bozon/AFP)
imagem cameraJogadores de Senegal e Marrocos em disputa pela bola na Copa Africana de Nações (Foto: Sebastien Bozon/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A final da Copa Africana de Nações entre Senegal e Marrocos foi marcada por um momento de grande confusão nos acréscimos do segundo tempo. Após a marcação de um pênalti aos 97 minutos, o técnico senegalês Pape Thiaw ordenou que seus jogadores deixassem o campo em protesto contra a decisão da arbitragem.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional]

A penalidade foi assinalada logo depois de um gol do Senegal ser anulado por falta na origem da jogada. O lance, que teve participação de Brahim Díaz, foi revisado pelo VAR e confirmado pelo árbitro, o que provocou forte revolta da delegação senegalesa e culminou no abandono temporário da partida.

continua após a publicidade

Brahim Díaz desperdiça pênalti

Depois de cerca de 20 minutos de paralisação, os jogadores do Senegal retornaram ao gramado. Na retomada, o próprio Brahim Díaz assumiu a cobrança, mas bateu de forma displicente e facilitou a defesa do goleiro Edouard Mendy. Com o pênalti desperdiçado, a decisão seguiu para a prorrogação.

Senegal x Marrocos: Edouard Mendy defendeu a cobrança de pênalti de Brahim Diaz e levou o jogo para a prorrogação (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)
Senegal x Marrocos: Edouard Mendy defendeu a cobrança de pênalti de Brahim Diaz e levou o jogo para a prorrogação (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias