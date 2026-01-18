Copa Africana de Nações: Senegal sai de campo após decisão polêmica do árbitro
Senegal e Marrocos decidem título africano
A final da Copa Africana de Nações entre Senegal e Marrocos foi marcada por um momento de grande confusão nos acréscimos do segundo tempo. Após a marcação de um pênalti aos 97 minutos, o técnico senegalês Pape Thiaw ordenou que seus jogadores deixassem o campo em protesto contra a decisão da arbitragem.
A penalidade foi assinalada logo depois de um gol do Senegal ser anulado por falta na origem da jogada. O lance, que teve participação de Brahim Díaz, foi revisado pelo VAR e confirmado pelo árbitro, o que provocou forte revolta da delegação senegalesa e culminou no abandono temporário da partida.
Brahim Díaz desperdiça pênalti
Depois de cerca de 20 minutos de paralisação, os jogadores do Senegal retornaram ao gramado. Na retomada, o próprio Brahim Díaz assumiu a cobrança, mas bateu de forma displicente e facilitou a defesa do goleiro Edouard Mendy. Com o pênalti desperdiçado, a decisão seguiu para a prorrogação.
