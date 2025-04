Um escândalo eclodiu na Argentina na noite da última segunda-feira (21). Marcelo Moretti, presidente do San Lorenzo, foi flagrado recebendo propina para contratar um jogador para a base do clube. Um vídeo foi ao ar pelo programa "Denuncia", do Canal 9, e mostra o dirigente com o suborno entregue pela mãe de um atleta.

O caso foi à tona no mesmo dia da morte do Papa Francisco, torcedor fanático do clube de Buenos Aires. No registro, é possível ver Moretti recebendo 25 mil dólares (aproximadamente R$ 146 mil) de uma mulher para que o filho pudesse atuar nas categorias de base do San Lorenzo. O momento foi gravado por uma câmera escondida. Após a entrega da quantia, a mãe denunciou o dirigente.

Segundo o jornalista Tomás Méndez, o pagamento teria sido feito em duas partes: em fevereiro de 2024, ela teria pago 20 mil dólares, em maio o restante, cinco mil dólares.

Durante a conversa gravada no vídeo, Moretti fala que o jovem contratado atuaria ao lado de um dos seus filhos na equipe. O presidente ainda cita Néstor Ortigoza, ídolo do El Ciclón e dirigente do clube na época, dando a entender que ele estaria ciente da transação. Ele deixou o cargo na diretoria em setembro, após uma denúncia de violência doméstica.

Além de Moretti, quem aparece no registro é Francisco Sánchez Gamino, diretor de Estudos para o Desenvolvimento Nacional da Argentina. Após o vídeo ser divulgado pelo programa, ele foi destituído do cargo na manhã desta terça-feira.

Veja o vídeo na íntegra

Repercussão do 'Escândalo no San Lorenzo'

O San Lorenzo ganhou todas as atenções da imprensa mundial não somente pela morte do Papa. Após a divulgação do vídeo, os principais veículos sul-americanos repercutiram o caso de propina do presidente do clube.

O 'Ovación', do Uruguai, escreveu: "Escândalo: Assista à câmera escondida do presidente do San Lorenzo após ele aceitar propina para contratar um jogador jovem". Já o 'BioBio', do Chile, publicou: "Escândalo na Argentina: Câmera escondida teria flagrado presidente de San Lorenzo recebendo propina".

No Paraguai, a imprensa citou na manchete o dirigente do clube e compatriota: "Néstor Ortigoza ligado a suposto esquema de suborno para contratar jogadores juvenis", publicou o 'Versus'. O 'Futbolred', da Colômbia, escreveu: "Escândalo no San Lorenzo: presidente cobrou para registrar um jogador?".

Presidente recebeu dinheiro para inscrever jogador na base do clube (Foto: Reprodução/Canal 9)

Além dos veículos sul-americanos, o caso chegou à Espanha. O 'Sport' informou: "Escândalo na Argentina: presidente do San Lorenzo acusado de cobrar soburno para registrar jogador". O 'AS', também espanhol, repercutiu o caso: "Escândalo no San Lorenzo: presidente Moretti denunciado por cobrar propina para registrar jogador".