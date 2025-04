Em meio a temporada do futebol argentino, uma bomba roubou a cena do noticiário esportivo do país. Tradicional clube, o San Lorenzo foi pivô de um escândalo de propina envolvendo o seu presidente Marcelo Moretti. O caso veio a público nos últimos dias, com vídeo divulgado nas redes sociais. Em dossiê, o jornal "Clarín" detalhou quem são os envolvidos.

No vídeo, Moretti é visto recebendo 25 mil dólares (R$ 142 mil) de uma mulher. A gravação mostra ela, de forma incisiva, dizendo para o presidente inscrever jogador nas categorias de base do clube. Além da dupla, um funcionário público do presidente Javier Milei, um empresário e um segurança também estavam na sala. Os executivos do San Lorenzo alegaram que o pagamento foi apenas uma doação.

Em declaração à "Tyc Sports", Moretti se defendeu, dizendo que pessoas queriam armar para ele, sendo um deles Alejandro Rojas, segurança que acompanhava a mulher no momento do pagamento da suposta propina. Após reunião do Conselho Administrativo do clube, o presidente tirou licença para tratar do caso. Ainda na quinta-feira (24), uma denúncia foi apresentada à Justiça.

Confira todos os envolvidos no caso do San Lorenzo:

Marcelo Moretti - presidente do San Lorenzo

María José - mãe do jogador e que pagou os 25 mil dólares

Edgardo Lemos - namorado de María e empresário

Marcelo Balcedo - empresário

Francisco Carlos Sánchez Gamino - funcionário público

Alejandro Rojas - segurança

Facundo - jogador

Pablo - ex-prefeito

Leandro Goroyesky - tesoureiro

Néstor Navarro - vice-presidente do San Lorenzo

Envolvidos no escândalo do San Lorenzo (Foto: Reprodução/Clarin)

Ex-jogador e atual membro da diretoria do San Lorenzo, Ortigoza fez denúncia formal contra Moretti à Justiça da Argentina. Ele não escondeu o jogo e concedeu entrevista, sendo sincero sobre o momento vivido pelo clube.

continua após a publicidade

— Em suma, desde o meu papel como integrante da comissão, sinto-me na obrigação de formular esta denúncia, com a absoluta certeza de que Moretti enganou as pessoas e prejudicou economicamente o San Lorenzo, obtendo dinheiro em troca de promessas de impossível cumprimento, que consistiam em fazer jogar em tal ou qual divisão de Futebol um atleta, desde que "doasse" quantias elevadas de dinheiro em dólares, sem declarar, sem emitir recibos e que nunca teriam entrado nas contas do clube — disse.