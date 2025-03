Faltam mais de nove anos para o começo da Copa do Mundo de 2034, na Arábia Saudita, mas as polêmicas não demoraram para ter início. O jornal inglês "The Guardian" informou, nesta sexta-feira (21), a primeira morte de um trabalhador ligado à construção de estádios no país, em preparação para o torneio.

Muhammad Arshad, natural do Paquistão, caiu de um andar superior durante as obras do Estádio Aramco, em Al-Kohbar, no dia 12 de março. O construtor não estava conectado a equipamentos que protegiam possíveis quedas, e se desequilibrou quando a plataforma que o sustentava se inclinou. A queda não levou Arshad ao falecimento instantâneo, mas o asiático não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

- Uma equipe de três trabalhadores estava envolvida em operações de cofragem (criando moldes para concreto) em altura quando a plataforma em que estavam trabalhando se inclinou. Enquanto todos os três estavam equipados com sistemas de proteção contra quedas, um trabalhador não estava conectado a um ponto de ancoragem no momento do incidente e caiu, sofrendo ferimentos graves. O trabalhador infelizmente sucumbiu aos ferimentos no hospital - confirmou o Grupo Besix, multinacional belga ligada à construção.

Muhammad tinha três filhos, com idades entre dois e sete anos. Seu corpo foi levado de volta ao Paquistão na terça-feira (18), e enterrado perto de sua casa. A lei trabalhista da Arábia Saudita implica em indenização por falecimento durante as práticas laborais, o que levará o Besix a prestar apoio à família do obreiro.

🏟️ Arábia vive mesmos problemas do Qatar para receber a Copa

O acontecimento em Al-Khobar gerou questionamentos sérios em relação ao modus operandi dos países asiáticos que recebem a Copa do Mundo. Durante a preparação para a edição de 2022, realizada no Qatar, mais de 400 trabalhadores foram a óbito por quedas e condições desumanas de ofício, segundo o próprio país. Teorias são levantadas desde então, afirmando que o número é falso, e não indica nem metade dos falecimentos.

Ao que tudo indica, a Arábia Saudita também deve contar com a mão de obra de trabalhadores imigrantes para receber a Copa de 2034. Ao todo, serão 11 novos estádios - somados a quatro já existentes -, além de uma larga expansão voltada para infraestrutura, transporte e acomodações de seleções, delegações e torcedores. A edição terá 48 times, aumento de 50% em relação à edição de 2022 e que já se refletirá em 2026, quando os três países da América do Norte (Canadá, México e Estados Unidos) sediarão a disputa.