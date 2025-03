Milésimo gol: ex-companheiro de Cristiano Ronaldo detalha objetivo do atacante

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, tem um grande objetivo na reta final de sua carreira: chegar aos 1.000 gols. Em entrevista ao Lance!, Ricardo Quaresma, ex-companheiro de seleção portuguesa do atacante, comentou a busca do grande ídolo do futebol português.

- Eu cresci com o Cris, então sei como ele é. Para mim, é normal vê-lo a lutar por mais um objetivo dele, porque ele sempre foi assim: quando ele mete uma coisa na cabeça, ele luta para conquistar. Por isso para mim é normal ele tentar lutar pelos 1.000 gols - disse Quaresma, durante evento de Showbol no Rio de Janeiro.

Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais, tem 928 gols marcados na carreira. Assim, restam 72 tentos para chegar ao milésimo.

Parceria entre Cristiano Ronaldo e Quaresma

Cristiano e Quaresma se conheceram nos juniores do Sporting e, desde então, preservam a grande amizade. Estiveram juntos na seleção portuguesa em 2016, na conquista da Eurocopa. A dupla voltou a ser formanda na Copa do Mundo de 2018.

Quaresma e Cristiano Ronaldo em viagem pela seleção de Portugal (Foto: Reprodução/Instagram)

Carreira de CR7

Revelado pelo Sporting (chegou ao clube aos 12 anos), Cristiano Ronaldo chamou a atenção do mundo do futebol desde os juniores. Em 2003, aos 18 anos, foi negociado ao Manchester United, da Inglaterra. Com a camisa dos Red Devils conquistou a Champions League de 2007/2008, além de três títulos da Premier League.

Foi no Real Madrid que o CR7 se consagrou. Foram cinco troféus da Champions, dois do Campeonato Espanhol, entre outros.