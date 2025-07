O Flamengo viu suas chances de contar com Taty Castellanos diminuírem. O diretor de futebol da Lazio, Angelo Fabiani, praticamente descartou qualquer possibilidade de negociação pelo atacante argentino.

A negativa da Lazio representa mais um obstáculo para o Flamengo na busca por um atacante. O clube carioca tem tentado reforçar o setor, mas esbarrou recentemente em outra frustração: a negociação com o irlandês Mikey Johnston, do West Bromwich, da segunda divisão inglesa, chegou a ficar bem encaminhada, porém a forte reação contrária da torcida e a pressão interna acabaram levando à desistência do acordo.

– Nenhuma proposta foi feita (do Flamengo) e o jogador não está à venda – afirmou o dirigente em contato com o "GE".

Alvo do Flamengo, Taty Castellanos em ação pela Lazio (Foto: Reprodução / Instagram)

Carreira de Taty Castellano

Castellanos está na equipe italiana desde 2023, quando foi contratado por 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 96 milhões). Antes de chegar à Lazio, o atacante atuou no New York City e teve passagem por empréstimo de uma temporada no Girona, da Espanha.

Argentino, o atacante foi formado nas categorias de base da Universidad de Chile, mas ganhou as primeiras oportunidades como profissional no Torque, do Uruguai. Em 2018, se juntou ao New York City, dos Estados, onde ficou por cinco anos e se destacou. Ele foi artilheiro da liga estadunidense em 2021 com 19 a gols e passou a atrair atenção da Europa.

Na temporada 2022/23, Castellanos foi emprestado ao Girona, da Espanha, e entrou em campo 37 vezes, balançando as redes em 14 oportunidades. Na principal atuação pela equipe espanhola, o argentino fez quatro gols na vitória por 4 a 2 contra o Real Madrid, pela 31ª rodada de La Liga.

Logo na temporada seguinte, foi vendido do New York City à Lazio por 15 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões na época). Pelo time italiano, acumula 20 gols e 13 assistências em 86 jogos, tendo maior destaque na última temporada, na qual marcou 14 vezes e serviu aos companheiros outras cinco.

Castellanos foi convocado para defender as cores da Argentina nos jogos contra Chile e Colômbia, pela Eliminatórias para a Copa do Mundo, em setembro de 2024.