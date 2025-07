Napoli anuncia contratação de talento holandês

Lang, atacante de 26 anos, teve destaque no Campeonato Holandês com 13 gols e 12 assistências.

O Napoli anunciou a contratação de um dos grandes talentos holandeses do momento. Negociado junto ao PSV, Noa Lang reforçará o atual campeão italiano pelas próximas temporadas. Os Napolitanos pagaram 28 milhões de euros (R$ 181 milhões na cotação atual) ao clube da Eridivisie pelo jogador, que receberá um salário de 2,8 milhões de euros (R$ 18,1 milhões) por ano, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

Destaque na última temporada do Campeonato Holandês, Noa Lang, de 26 anos, é um atacante destro, que atua pelo lado esquerdo do campo. Além de sua capacidade técnica e nos duelos de um contra um, o ex-jogador do PSV possui caráter decisivo, entregando bons números. Em 2024/25, ano de sua afirmação, Lang marcou 13 gols e concedeu 12 assistências nos 43 jogos que entrou em campo, sendo que 32 foram como titular. Já pela seleção, no mesmo período, atuou em quatro oportunidades, estufando as redes uma vez e gerando um passe para gol também. O holandês chega ao Napoli para brigar por posição com o brasileiro David Neris.

Reforços do Napoli na temporada

Tema decisivo para a renovação de Antonio Conte, a busca de reforços, visando trazer maior profundidade de elenco, vem surtindo efeito. Além de Lang, o Napoli acertou as contratações do zagueiro Luca Marianucci, jovem destaque do Empoli, e de Kevin De Bruyne, que encerrou sua passagem pelo Manchester City aos 34 anos. De acordo com o próprio Fabrizio Romano, as operações no mercado continuam e Sam Beukema, do Bologna, deverá ser o próximo anunciado.

De Bruyne foi anunciado oficialmente pelo De Bruyne foi anunciado oficialmente pelo Napoli em junho (Foto: Reprodução/Napoli)

