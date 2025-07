Hansi Flick anuncia ‘redução’ no elenco do Barcelona; entenda

O técnico Hansi Flick anunciou que reduzirá o elenco do Barcelona para os jogos de pré-temporada em turnê na Ásia. Dos 36 jogadores disponíveis, o treinador alemão pretende levar apenas 26 para os jogos contra o Vissel Kobe, no Japão, no dia 27 de julho, e o FC Seoul, na Coreia do Sul, 4 de agosto. A informação foi divulgada pelo jornal catalão "Mundo Deportivo".

Após vários anos de treinamento de pré-temporada nos Estados Unidos, os Culés mudarão de destino e está a uma semana de viajar para dar início à turnê asiática. A viagem está prevista para ser realizada no dia 24 de julho.

A última vez que o Barça viajou pela Ásia na pré-temporada foi em 2019, quando a equipe era comandada por Ernesto Valverde. A equipe viajou ao Japão para jogos de exibição contra o Chelsea, da Premier League, e o Vissel Kobe, de Andrés Iniesta à época.

Por que a pré-temporada do Barcelona de Hansi Flick será na Ásia?

Segundo um levantamento feito pela "IGW", o Barcelona tem 3,6 milhões de torcedores no Japão, além de acordos de patrocínio com marcas locais como a Konami. O clube também conta com seis Academias Barça, que tem mais de 1.500 crianças entre 5 e 15 anos matriculadas.

Há 2,3 milhões de torcedores na Coreia do Sul, além de laços comerciais estreitos. O clube catalão tem 59 milhões de fãs nas redes sociais na região da Ásia-Pacífico, de um total de 529 milhões em todo o mundo.