Son quebra silêncio sobre demissão de técnico do Tottenham

Dois dias após a surpreendente demissão de Ange Postecoglou, o capitão do Tottenham, Heung-Min Son, se manifestou publicamente pela primeira vez. Em uma homenagem publicada nas redes sociais neste sábado (7), o atacante sul-coreano exaltou o legado deixado pelo treinador e classificou o australiano como “uma lenda do Tottenham para sempre”.

- Você confiou em mim a braçadeira de capitão. Uma das maiores honras da minha carreira. Foi um privilégio aprender de perto com a sua liderança. Sou um jogador e uma pessoa melhor por sua causa. Ange Postecoglou, você é uma lenda do Tottenham Hotspur para sempre. Obrigado, amigo - escreveu Son.

Postecoglou havia assumido o comando dos Spurs no início da temporada 2023/24, vindo do Celtic. Sua primeira decisão de impacto foi justamente nomear Son como capitão da equipe, substituindo Hugo Lloris. O atacante encerrou a temporada como artilheiro do time, com 17 gols.

Postecoglou é demitido duas semanas após conquistar a Liga Europa

A demissão de Postecoglou foi anunciada pelo Tottenham na sexta-feira (6), apenas duas semanas após a conquista da Europa League com vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United na final - o primeiro título do clube em 17 anos. O feito garantiu vaga na próxima edição da Champions League.

Tottenham foi campeão da Europa League em cima do Manchester United (Foto: Thomas COEX / AFP)

Apesar do sucesso continental, a diretoria justificou a saída do treinador pelo desempenho desastroso no Campeonato Inglês. Os Spurs terminaram a Premier League em 17º lugar, com apenas 38 pontos - sua pior campanha na era moderna - e sofreram 22 derrotas em 38 partidas.

O clube concluiu que é necessária uma mudança. Embora a conquista da Europa League seja um dos momentos mais marcantes da nossa história recente, não podemos basear decisões estratégicas apenas na emoção - afirmou o comunicado oficial.

🔢 Números de Ange Postecoglou, campeão da Europa League, pelo Tottenham

⚽ 101 jogos

✅ 47 vitórias

🟰 14 empates

❌ 40 derrotas

🥅 184 gols marcados

🛡️ 157 gols sofridos

🏆 Título: Europa League

