Newcastle mira destaque da Premier League para o ataque; veja

Com Isak ventilado para uma possível venda, o Newcastle está atento às oportunidades de atacantes no mercado. Uma delas pode ser Yoane Wissa, ponta-esquerda do Brentford, que interessa ao novo endinheirado do futebol inglês, segundo a "BBC Sport". O congolês de 28 anos foi um grande destaque dos Bees na última temporada da Premier League.

A possibilidade de saída de sua grande estrela, Alexander Isak, aliada ao insucesso na contratação de Hugo Ekitike, fez com que o Newcastle redirecionasse seus esforços para fechar com um novo atacante. Dessa forma, Wissa foi identificado como um alvo em potencial diante da sua temporada goleadora pelo Brentford em 2024/25. O congolês marcou 20 gols em 38 jogos por todas as competições, sendo que 19 desses tentos foram na Premier League, colocando-o em sexto na classificação de artilheiros da edição passada:

Mohamed Salah (Liverpool): 29 gols Alexander Isak (Newcastle): 23 Erling Haaland (Manchester City): 22 Chris Wood (Nottingham Forest): 20 Bryan Mbeumo (Brentford): 20 Yoane Wissa (Brentford): 19

Alvo do Newcastle, Wissa em ação pelo Brentford (Foto: Reprodução/Brentford)

Movimentações no ataque do Newcastle

Os Magpies abriram o mercado de verão europeu com a contratação de Anthony Elanga, ex-Manchester United e Nottingham Forest, para ser mais um ponta no elenco. Entretanto, os recentes rumores referentes à possibilidade de venda de Isak ascenderam um sinal de alerta no St. James Park. Dessa forma, o alvo inicial foi Hugo Ekitike, do Eintracht Frankfurt, mas as dificuldades nas negociações com o clube alemão e a entrada do Liverpool na disputa fizeram o Newcastle desistir do negócio. Agora, Wissa é quem chama atenção.

