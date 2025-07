Liverpool pode atravessar rival por atacante de R$ 500 milhões

O Liverpool está buscando um novo centroavante no mercado. O time de Arne Slot quer remodelar sua linha de frente neste verão, com Hugo Ekitike, do Eintracht Frankfurt, e Alexander Isak, do Newcastle United, como principais alvos. Após pedido superior a 100 milhões de libras dos Magpies pelo sueco, os Reds abriram conversas com o francês de 23 anos e podem dar um "chapéu" no próprio Newcastle, segundo informa o jornalista Fabrizio Romano.

O Liverpool já teria realizado uma oferta inicial significativa e conta com o aval de Ekitike para dar prosseguimento nas negociações, com termos pessoais já apalavrados e contrato de seis temporadas pronto. Porém, o Eintracht Frankfurt faz jogo duro, assim como aconteceu com o Newcastle, e rejeitou a primeira investida dos Reds. Ainda assim, as discussões continuam visando um acordo.

Vale lembrar que os Magpies estão se retirando da disputa depois de terem conversas frustradas com o clube alemão, que chegou a dizer não para uma proposta próxima dos 80 milhões de euros (R$ 517,4 milhões na cotação atual).

Alvo do Liverpool, Ekitike comemora gol pelo Frankfurt (Foto: Reprodução/Eintracht Frankfurt)

Temporada 24/25 de Hugo Ekitike

Destaque do Frankfurt na última temporada, Hugo Ekitike alcançou números relevantes na Alemanha, suficientes para o valorizarem consideravelmente. O atacante francês marcou 22 gols e concedeu 12 assistências para seus companheiros em 48 partidas, o que indica uma média de aproximadamente 0,70 participação em gol por partida. Esse desempenho, alinhado à busca por um atacante central em Anfield, faz de Ekitike o novo alvo de Arne Slot para o ataque do Liverpool, que se frustrou com Darwin Núñez até então.

