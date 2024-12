Torcida europeia protesta contra Ronaldo Fenômeno: ‘Vai para casa’

Ronaldo Fenômeno, proprietário do Real Valladolid, foi alvo de protestos da torcida no jogo contra o Atlético de Madri, no último sábado (30), pela 15ª rodada de La Liga. Na arquibancada, mais de 7 mil cartazes foram distribuídos entre torcedores com a mensagem "Ronaldo, vai para casa".

Com três gols em 11 minutos, o Real Valladolid perdeu em casa por 5 a 0 para o Atlético de Madrid. Os Blanquivioletas estão na última posição do Campeonato Espanhol, com dois jogos a mais do que o penúltimo colocado. Após a derrota, Paulo Pezzolano foi demitido do cargo de treinador da equipe. O uruguaio é ex-técnico do Cruzeiro, durante a gestão de Ronaldo.

Polêmica

Na goleada, torcedores simularam um jogo de tênis com raquetes gigantes na arquibancada. A provocação aconteceu porque, no último confronto do Real Valladolid, Ronaldo estava jogando uma partida de tênis no Brasil. Na ocasião, os Albivioletas perderam para o Getafe fora de casa, por 2 a 0.

Confira ovídeo abaixo dos protestos da torcida do Real Valladolid contra Ronaldo

Ronaldo é proprietário do Real Valladolid desde 2018. No período de gestão, o clube tornou-se um "time gangorra", que acumula acessos e rebaixamentos em sequência. Nesta temporada, a equipe caminha para a terceira queda desde a aquisição do brasileiro: 2020/21, 2022/23 e 2024/25. Além disso, o ex-jogador é criticado por dirigir a entidade longe da torcida, visto que ele não acompanha o dia a dia do time presencialmente.

CBF

Além do futebol de clubes, Ronaldo também planeja ser presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O ex-atacante tem a intenção de concorrer à presidência da entidade na eleição do ano que vem. O mandato de Ednaldo Rodrigues terminará em março de 2026. O pleito, no entanto, acontecerá um ano antes, em 2025, e o atual presidente pretende concorrer a reeleição.

