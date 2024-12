Quem é Aurah Ruiz, mulher de ex-Coritiba em polêmica com presidente do PSG?

Aurah Ruiz, de 35 anos, é a esposa do atacante espanhol Jesé Rodríguez, ex-Coritiba e Real Madrid, quem criticou o presidente do Paris Saint-Germain. A influenciadora e o atleta estão juntos há anos e já se envolveram em algumas polêmicas, desde traição a tentativa de atropelamento.

Quem é Aurah Ruiz?

Nascida em Las Palmas, na Espanha, no dia 21 de novembro de 1989, Aurah Ruiz começou a se relacionar o atacante em 2016. Desde então, tiraram dois filhos e se casaram em 2022.

A influenciadora digital chegou a mídia em sua participação no reality show "Mujeres y Hombres y Viceversa", antes mesmo de conhecer o jogador. Em 2018, Aurah entrou para o "Gran Hermano VIP 6", em que foi a nona eliminada do programa de TV, depois, participou do "La Casa Fuerte" em 2020. Este ano, a espanhola voltou a concorrer na televisão, desta vez, no "Supervivientes" em que precisou participar de testes físicos.

Polêmicas

No início do relacionamento com Aurah Ruiz, Jesé Rodriguez descobriu através do Instagram que seria pai pela segunda vez, junto de sua ex-namorada Melody Santana, quem divulgou o fato com a hashtag "our son is here" (Em português, nosso filho está aqui).

A relação entre o casal também passou por períodos de instabilidade devido à infidelidade do jogador, quem foi flagrado se envolvendo com outra em uma festa.

Aurah Ruiz, segundo portal espanhol, tentou atropelar Jesé Rodriguez com o carro após uma briga. O ocorrido, no entanto, foi negado por ambos.

Antes do casamento, mais uma polêmica envolveu o casal. Em 2019, Aurah Ruiz e Jesé Rodriguez se tornaram pais de Nyan, quem nasceu prematuro e com uma rara doença. Assim, a influenciadora colocou o jogador na justiça, acusando-o de negligência com o filho, mas perdeu a causa e precisou cumprir nove dias de serviços comunitários.

