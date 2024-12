Brasileiro marca, e Al-Ahli perde 100% de aproveitamento na Champions da Ásia

Al-Ahli e Esteghlal ficaram no empate em 2 a 2 nesta segunda-feira (2), no King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita, pela sexta rodada da fase de grupos da Champions League da Ásia. O brasileiro Raphael Silva e Mohammadhossein Eslami marcaram para os visitantes, mas Ivan Toney fez de pênalti duas vezes para evitar a derrota;

Com o resultado, os sauditas chegam a 16 pontos da liderança do Oeste, mas perdem os 100% de aproveitamento. Por sua vez, os iranianos somam cinco pontos e estão em sétimo lugar, dentro da zona de classificação.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de domínio do Al-Ahli tanto nas ações quanto na posse de bola. No entanto, foi o Esteghlal quem abriu o placar com o zagueiro Raphael Silva, aproveitando cruzamento em escanteio aos 42 minutos. Com longo período de acréscimos antes do intervalo, os sauditas conseguiram o empate com Ivan Toney, em cobrança de pênalti.

O segundo tempo teve ainda mais controle da bola e finalizações do time da casa, mas novamente os visitantes balançaram as redes. Logo aos seis minutos, Eslami acertou chute de fora da área e colocou os iranianos em vantagem.

A pressão do Ahli seguiu, até que o autor do segundo gol do Esteghlal derrubou Toney na área aos 36'/2T. Cartão vermelho para o marcador, e mais um pênalti cobrado e convertido para o inglês. Já nos acréscimos, os sauditas chegaram a virar a partida com Firas Al-Buraikan, mas o VAR apontou impedimento no lance. Ao fim, tudo igual no placar.

