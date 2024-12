Sem Cristiano Ronaldo, Al-Nassr perde para o Al Saad na Champions da Ásia

Com Cristiano Ronaldo nas tribunas, o Al-Nassr foi derrotado pelo Al Saad por 2 a 1 nesta segunda-feira (2), no estádio Al Awal Park, em Riade, na Arábia Saudita, pela sexta rodada da fase de grupos da Champions League da Ásia. Os donos da casa marcaram em gol contra de Romain Saïss, após jogada de Wesley, mas os visitantes já havia aberto o placar com Akram Afif e fizeram o gol da vitória nos acréscimos, com Adam Ounas.

Com o resultado, os sauditas seguem na terceira colocação com 13 pontos. Por sua vez, os cataris vem logo atrás, na quarta colocação, com 12 pontos somados.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de total controle do Al-Nassr, com 72% de posse de bola e oito finalizações, mas a maioria de fora da área. Contudo, a melhor delas veio com Sadio Mané, de cabeça, na pequena área, que foi para fora. Assim, nada de gols antes do intervalo.

A segunda etapa começou mais uma vez com domínio da bola dos sauditas, mas sem o mesmo ímpeto ofensivo. Por sua vez, o Al Saad explorou bem os contra-ataques e abriu o placar com Afif aos oito minutos, em chute de canhota dentro da área. O Nassr, então, conseguiu criar chances, mas a pontaria não ajudava. Foi aos 35 minutos que Wesley arrancou pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro, e Saïss empurrou a bola para as próprias redes. Mesmo com pressão dos sauditas, os cataris conseguiram o gol da vitória nos acréscimos, com Ounas cobrando pênalti no último lance.

