Do que o Barcelona precisa para ser campeão de La Liga?

O Barcelona está com as mãos na taça de La Liga. A equipe comandada por Hansi Flick, em temporada brilhante, se aproximou da conquista ao vencer o Real Madrid por 4 a 3 no domingo (11), pela 35ª rodada, e anseia o momento de erguer o troféu nacional pela segunda vez em três anos, já que abriu vantagem de sete pontos na liderança em relação ao rival.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com apenas três jogos para o fim da competição, o torcedor vê as contas ficarem cada vez mais simples em busca da taça nacional. Por isso, o Lance! resume as chances e mostra o que é preciso para os catalães soltarem o grito de campeão.

continua após a publicidade

Segundo a rádio espanhola "Onda Cero", a probabilidade de conquista por parte do time blaugrana é de 99%, 15% a mais em relação ao que estava datado antes do triunfo no Olímpico de Montjuïc. Há chance grande, inclusive, de conquista já no meio desta semana.

Na quarta-feira, o Real recebe o Mallorca no Santiago Bernabéu, às 16h30 (de Brasília). Caso os comandados de Carlo Ancelotti percam o confronto, só poderão fazer no máximo seis pontos, o que automatiza o título ao Barça. Raphinha, Lamine Yamal e companhia entram em ação no mesmo horário, mas no dia seguinte, em visita ao RCDE Stadium, e só precisam de um simples triunfo para a conquista.

continua após a publicidade

➡️ Ex-árbitro aponta erro de arbitragem em Barcelona x Real Madrid

Se o clube da capital ficar no empate em casa, e o time catalão perder, os dois ficarão separados por seis pontos, exatamente a quantidade que estará em disputa posteriormente. Porém, o critério primário de desempate é o confronto direto, e nele, o Barcelona atropelou, 4 a 0 no turno e o 4 a 3 do domingo (11), o que totaliza 8 a 3 no agregado. Portanto, esta combinação também faz do Barcelona o campeão.

Em suma, o Real é obrigado a vencer o jogo de quarta-feira (14) para continuar com chances, e qualquer tropeço lhe tira a conquista. E a conta vai além: para ser campeão, é preciso vencer os três jogos e torcer por três derrotas ou um empate e duas derrotas do Barça no que resta do calendário. Ao Barça, um simples triunfo em qualquer um dos jogos ou duas igualdades garantem o 28º título.

Hansi Flick celebra com comissão técnica a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid, por La Liga (Foto: Lluis Gene/AFP)

🌌 Os jogos que faltam para Barcelona e Real Madrid em La Liga

📆 36ª rodada

⚽ Real Madrid x Mallorca - 14 de maio - 16h30 - Santiago Bernabéu

⚽ Espanyol x Barcelona - 15 de maio - 16h30 - RCDE Stadium

📆 37ª rodada

⚽ Barcelona x Villarreal - 18 de maio - 14h - Olímpico de Montjuïc

⚽ Sevilla x Real Madrid - 18 de maio - 14h - Ramón Sánchez Pizjuán

📆 38ª rodada

⚽ Athletic Bilbao x Barcelona - 25 de maio - San Mamés - horário a definir

⚽ Real Madrid x Real Sociedad - 25 de maio - Santiago Bernabéu - horário a definir