Jornal espanhol elege culpado da derrota do Real Madrid para o Barcelona

A derrota por 4 a 3 do Real Madrid para o Barcelona neste domingo (11), pela 35ª rodada de La Liga, praticamente entregou o troféu do título espanhol aos Culés, que basta apenas vencer na próxima rodada. O jornalista Juan Ignacio García-Ochoa, em sua coluna no diário espanhol "Marca", fez muitas críticas à atuação do lateral-direito Lucas Vázquez.

Aos 44 minutos do primeiro tempo, Lucas Vázquez, que já vive um momento conturbado, perdeu a bola no campo de defesa e o Barcelona marcou o quarto gol com Raphinha. O lateral merengue foi um dos maiores destaques negativos da partida.

- Viram o jogo do Lucas Vázquez? É impossível que o Madrid não tenha um lateral na base que ofereça mais do que ele na lateral direita. E a culpa não é do Lucas, um jogador que tem perdido rendimento com o tempo e que deveria ter um papel bem secundário no elenco, mas sim de quem insiste em escalá-lo e não busca outras opções. Lucas entregou dois dos gols do "El Clásico" e foi peça-chave na virada do Barça, mas Ancelotti o manteve no segundo tempo - escreveu.

O Real Madrid faz uma temporada que os torcedores vão querer esquecer pelo resto da vida. Após contratar Kylian Mbappé para formar os "Galáticos 2.0", o madridista nunca poderia imaginar tamanho fracasso.

Em jogo eletrizante, Barcelona vira sobre o Real Madrid e se aproxima do título de La Liga (Foto: Josep LAGO / AFP)

Eliminado nas quartas de final da Champions para o Arsenal, vice-campeão tanto da Supercopa da Espanha quanto da Copa do Rei, ambas para o maior rival, e vice de La Liga. E, para alguns, o pior de tudo: em quatro jogos, o Real tomou 16 gols do Barcelona na temporada, um recorde histórico.

Como foi o El Clásico?

O último capítulo de "El Clásico" em 2024/25 não poderia ser diferente. Barcelona e Real Madrid fizeram um grande confronto em Montjuïc, e o lado catalão da Espanha levou a melhor em virada para 4 a 3, pela 35ª rodada de La Liga. Agora, a equipe de Hansi Flick está mais perto do título, já que abriu sete pontos de vantagem em relação ao rival, com três partidas para o fim.

Mbappé balançou as redes três vezes e quebrou um recorde histórico de jogador com mais gols na temporada de estreia pelo clube. Porém, nem mesmo o hat-trick do craque foi suficiente para evitar a remontada blaugrana, que teve dois gols do brasileiro Raphinha, candidato à Bola de Ouro.