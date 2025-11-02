Torcedores do Barcelona 'agradecem' por término de Lamine Yamal: 'Nunca mais chegue perto'
Camisa 10 deixou sua marca na partida contra o Elche, realizada neste domingo (2)
O Barcelona venceu o Elche por 3 a 1 neste domingo (2), no Olímpico Lluís Companys, em partida válida pela décima primeira rodada de La Liga. A partida marcou o retorno de Lamine Yamal ao bom desempenho, após atuações abaixo das expectativas; ele abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo.
A internet não perdoa, e o nome de Yamal voltou a ser destaque por conta do anúncio do fim de seu relacionamento com a cantora argentina Nicki Nicole. Juntos desde julho de 2025, os rumores sobre a separação já circulavam há alguns dias e foram confirmados nesta semana.
Assim, logo no primeiro jogo após a confirmação do término, Yamal apresentou bom desempenho individual, mesmo ainda em processo de readaptação física após lesão, o que levou torcedores a celebrarem tanto sua atuação quanto a nova fase pessoal. Nas redes sociais, o assunto rapidamente ganhou repercussão e gerou diversos comentários entre fãs e internautas. Confira!
Tradução: Torcedores do Barça ficaram em polvorosa quando Lamine Yamal e Nicki Nicole anunciaram oficialmente o término do relacionamento.
Tradução: Vitória do Barcelona contra o Elche. Conclusões: Nicki Nicole, nunca mais chegue perto de ninguém do Barça. Deixe Yamal continuar solteiro. Fermín é muito melhor que Dani Olmo. Marcus Rashford joga sem roupa.
Tradução: Sem Nicki Nicole, ele voltou ao seu auge. Lamine Yamal voltou a marcar pontos.
Tradução: Desde que Lamine Yamal se separou de Nicki, ela acabou ficando com o talento de Nicole.
Como foi a partida? ⚽
Alejandro Balde recebeu a bola no campo de ataque e acionou Yamal pelo lado direito da área. O jovem dominou, cortou para a perna esquerda e finalizou com força no canto direito do gol, em meia altura, aos 11 minutos do primeiro tempo. 1 a 0 para o Barcelona.
Dois minutos depois, o segundo gol surgiu em uma jogada iniciada no campo defensivo, após recuperação de bola no meio-campo. Eric García lançou em profundidade para Marcus Rashford; Adrià Pedrosa tentou antecipar, mas acabou deixando a bola nos pés de Fermín López, que avançou até a área e cruzou rasteiro. A bola percorreu toda a pequena área até encontrar Ferran Torres, que finalizou de primeira, com o pé direito. 2 a 0 para o Barcelona.
O Elche descontou no placar ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, em um contra-ataque que começou pelo lado direito e foi se deslocando para a esquerda. Rafa Mir recebeu em profundidade, conduziu até a área e, com muita calma, finalizou como uma tacada de sinuca e a bola terminou no canto esquerdo de Wojciech Szczęsny. 2 a 1 para o Barcelona.
Aos 15' do segunda etapa, o Barcelona ampliou o placar em uma jogada iniciada novamente por Fermín, pelo lado direito do ataque. O jogador fez um cruzamento preciso que atravessou a área e encontrou Rashford, que dominou com categoria, cortou para o meio e finalizou com força de perna. 3 a 1 para o Barcelona.
