menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Torcedores do Barcelona 'agradecem' por término de Lamine Yamal: 'Nunca mais chegue perto'

Camisa 10 deixou sua marca na partida contra o Elche, realizada neste domingo (2)

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 02/11/2025
17:00
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ELCHE
imagem cameraLamine Yamal aquece antes da partida entre Barcelona e Elche (Foto: Manaure Quintero/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Barcelona venceu o Elche por 3 a 1 neste domingo (2), no Olímpico Lluís Companys, em partida válida pela décima primeira rodada de La Liga. A partida marcou o retorno de Lamine Yamal ao bom desempenho, após atuações abaixo das expectativas; ele abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A internet não perdoa, e o nome de Yamal voltou a ser destaque por conta do anúncio do fim de seu relacionamento com a cantora argentina Nicki Nicole. Juntos desde julho de 2025, os rumores sobre a separação já circulavam há alguns dias e foram confirmados nesta semana.

continua após a publicidade

Assim, logo no primeiro jogo após a confirmação do término, Yamal apresentou bom desempenho individual, mesmo ainda em processo de readaptação física após lesão, o que levou torcedores a celebrarem tanto sua atuação quanto a nova fase pessoal. Nas redes sociais, o assunto rapidamente ganhou repercussão e gerou diversos comentários entre fãs e internautas. Confira!

Tradução: Torcedores do Barça ficaram em polvorosa quando Lamine Yamal e Nicki Nicole anunciaram oficialmente o término do relacionamento.

Tradução: Vitória do Barcelona contra o Elche. Conclusões: Nicki Nicole, nunca mais chegue perto de ninguém do Barça. Deixe Yamal continuar solteiro. Fermín é muito melhor que Dani Olmo. Marcus Rashford joga sem roupa.

continua após a publicidade

Tradução: Sem Nicki Nicole, ele voltou ao seu auge. Lamine Yamal voltou a marcar pontos.

Tradução: Desde que Lamine Yamal se separou de Nicki, ela acabou ficando com o talento de Nicole.

Como foi a partida? ⚽

Alejandro Balde recebeu a bola no campo de ataque e acionou Yamal pelo lado direito da área. O jovem dominou, cortou para a perna esquerda e finalizou com força no canto direito do gol, em meia altura, aos 11 minutos do primeiro tempo. 1 a 0 para o Barcelona.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ELCHE
Lamine Yamal comemora o primeiro gol do Barça com Fermín López e Marcus Rashford, contra o Elche (Foto: Manaure Quintero/AFP)

Dois minutos depois, o segundo gol surgiu em uma jogada iniciada no campo defensivo, após recuperação de bola no meio-campo. Eric García lançou em profundidade para Marcus RashfordAdrià Pedrosa tentou antecipar, mas acabou deixando a bola nos pés de Fermín López, que avançou até a área e cruzou rasteiro. A bola percorreu toda a pequena área até encontrar Ferran Torres, que finalizou de primeira, com o pé direito. 2 a 0 para o Barcelona.

O Elche descontou no placar ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, em um contra-ataque que começou pelo lado direito e foi se deslocando para a esquerda. Rafa Mir recebeu em profundidade, conduziu até a área e, com muita calma, finalizou como uma tacada de sinuca e a bola terminou no canto esquerdo de Wojciech Szczęsny. 2 a 1 para o Barcelona.

Aos 15' do segunda etapa, o Barcelona ampliou o placar em uma jogada iniciada novamente por Fermín, pelo lado direito do ataque. O jogador fez um cruzamento preciso que atravessou a área e encontrou Rashford, que dominou com categoria, cortou para o meio e finalizou com força de perna. 3 a 1 para o Barcelona.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias