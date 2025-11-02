menu hamburguer
Melhor do que Haaland? Brasileiro marca quatro gols em uma partida em Portugal

André Clóvis, de 27 anos, tem 11 bolas na rede em 11 exibições nesta temporada

Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Nathalia Gomes
02/11/2025
15:06
Atualizado há 2 minutos
André Clovis IMG1
imagem cameraAndré Clós antes do início de partida pelo Académico de Viseu, válida pela Liga Portugal 2 (Foto: Divulgação/Académico de Viseu)
A diáspora de jogadores brasileiros já alcançou praticamente todo o globo, mas Portugal ocupa um lugar especial nesse cenário, impulsionado pela afinidade linguística e cultural que torna o país um destino comum para atletas em busca de espaço no futebol europeu. Entre esses nomes, André Clóvis, destaque do Académico de Viseu, vive o melhor momento da carreira na atual temporada.

Na última quinta-feira (30), o jogador de 27 anos marcou quatro gols na vitória por 5 a 1 sobre o Leixões, fora de casa, equipe pela qual atuou no passado. O desempenho lhe garantiu nota 10 no Sofascore, feito raro no sistema de pontuação da plataforma de estatísticas esportivas. Abaixo, confira as principais estatísticas do jogador na partida:

Gols: 4
🎯 Finalizações: 4
🥅 Finalizações no gol: 4
🚫 Chutes bloqueados: 0
Grandes chances criadas: 1
🎨 Passes decisivos: 3
📈 Passes certos: 10/14 (71%)
⭐ Nota Sofascore: 10

Com o resultado, o Académico de Viseu subiu para a sétima posição, com 12 pontos após nove rodadas, enquanto Clóvis ampliou sua liderança na artilharia da Liga Portugal 2: 11 gols em 11 partidas, sendo oito nas últimas quatro rodadas, desempenho que o coloca entre os principais goleadores da temporada no futebol mundial.

— Não é todo dia que acontece algo assim (póker), mas isso é fruto de muito trabalho, meu e de todos os meus companheiros. Trabalhamos muito para conquistar os pontos, que são o mais importante e vêm acima dos números individuais, mas estou muito contente com o meu desempenho. Eu só procuro estar no lugar certo e aproveitar as oportunidades que surgem. Agora é seguir assim, manter a pegada dos últimos jogos e continuar correndo atrás do nosso grande objetivo (acesso à Liga Portugal) no campeonato — disse André.

O centroavante já havia se destacado na temporada 2022/23, quando terminou como maior artilheiro da Liga 2 no século XXI, com 28 gols. O bom desempenho, aliás, também reflete em outras competições: em 18 de outubro, marcou dois na vitória por 2 a 1 sobre o Gil Vicente, da primeira divisão, resultado surpreendente que classificou a equipe de Viseu para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, em que enfrentará o AFS no próximo dia 21 de novembro.

Quem é André Clóvis? ⚽

Natural de São Paulo (SP), Clóvis chegou ao futebol lusitano em 2018, após passagens de destaque pelo Guaratinguetá e breve período no Internacional. Em Portugal, defendeu Portimonense e Leixões, ambos por empréstimo, sob vínculo com o Colorado. Posteriormente, foi contratado pelo Estoril, elite portuguesa, e, após empréstimo bem-sucedido no Académico de Viseu, o brasileiro consolidou-se como um dos principais artilheiros do clube e do futebol português em contrato definitivo.

André Clóvis durante partida pelo Académico de Viseu, válida pela Liga Portugal 2 (Foto: Divulgação/Académico de Viseu)
