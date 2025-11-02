A diáspora de jogadores brasileiros já alcançou praticamente todo o globo, mas Portugal ocupa um lugar especial nesse cenário, impulsionado pela afinidade linguística e cultural que torna o país um destino comum para atletas em busca de espaço no futebol europeu. Entre esses nomes, André Clóvis, destaque do Académico de Viseu, vive o melhor momento da carreira na atual temporada.

Na última quinta-feira (30), o jogador de 27 anos marcou quatro gols na vitória por 5 a 1 sobre o Leixões, fora de casa, equipe pela qual atuou no passado. O desempenho lhe garantiu nota 10 no Sofascore, feito raro no sistema de pontuação da plataforma de estatísticas esportivas. Abaixo, confira as principais estatísticas do jogador na partida:

⚽ Gols: 4

🎯 Finalizações: 4

🥅 Finalizações no gol: 4

🚫 Chutes bloqueados: 0

✨ Grandes chances criadas: 1

🎨 Passes decisivos: 3

📈 Passes certos: 10/14 (71%)

⭐ Nota Sofascore: 10

Com o resultado, o Académico de Viseu subiu para a sétima posição, com 12 pontos após nove rodadas, enquanto Clóvis ampliou sua liderança na artilharia da Liga Portugal 2: 11 gols em 11 partidas, sendo oito nas últimas quatro rodadas, desempenho que o coloca entre os principais goleadores da temporada no futebol mundial.

— Não é todo dia que acontece algo assim (póker), mas isso é fruto de muito trabalho, meu e de todos os meus companheiros. Trabalhamos muito para conquistar os pontos, que são o mais importante e vêm acima dos números individuais, mas estou muito contente com o meu desempenho. Eu só procuro estar no lugar certo e aproveitar as oportunidades que surgem. Agora é seguir assim, manter a pegada dos últimos jogos e continuar correndo atrás do nosso grande objetivo (acesso à Liga Portugal) no campeonato — disse André.

O centroavante já havia se destacado na temporada 2022/23, quando terminou como maior artilheiro da Liga 2 no século XXI, com 28 gols. O bom desempenho, aliás, também reflete em outras competições: em 18 de outubro, marcou dois na vitória por 2 a 1 sobre o Gil Vicente, da primeira divisão, resultado surpreendente que classificou a equipe de Viseu para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, em que enfrentará o AFS no próximo dia 21 de novembro.

Quem é André Clóvis? ⚽

Natural de São Paulo (SP), Clóvis chegou ao futebol lusitano em 2018, após passagens de destaque pelo Guaratinguetá e breve período no Internacional. Em Portugal, defendeu Portimonense e Leixões, ambos por empréstimo, sob vínculo com o Colorado. Posteriormente, foi contratado pelo Estoril, elite portuguesa, e, após empréstimo bem-sucedido no Académico de Viseu, o brasileiro consolidou-se como um dos principais artilheiros do clube e do futebol português em contrato definitivo.

