Alerta Puskás: jogador da Inter de Milão marca golaço; veja vídeo
Zielinski abriu o placar após belo chute em cobrança de escanteio
- Matéria
- Mais Notícias
A Inter de Milão venceu por 2 a 1 o Hellas Verona na manhã deste domingo. Além de movimentar a briga pela ponta da tabela do Campeonato Italiano, a partida contou com um gol digno do prêmio Puskás marcado pelo meio-campista Piotr Zielinski.
Relacionadas
- Lance! Biz
Bayern ultrapassa Benfica e se torna o clube com mais sócios no mundo; veja ranking
Lance! Biz02/11/2025
- Futebol Internacional
Astro do Real Madrid antecipa confronto na Champions: ‘Não vou comemorar’
Futebol Internacional02/11/2025
- Futebol Internacional
Com retornos importantes, Barcelona divulga relacionados para encarar o Elche
Futebol Internacional02/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A pintura foi marcada logo aos 16 minutos, quando o jogador disparou um belo chute para o gol do Verona após cobrança de escanteio de Hakan Çalhanoğlu. Rapidamente, o lance ganhou destaque na web por ser um dos candidatos ao prêmio Puskás da temporada.
Veja o gol de Zielinski, que pode concorrer ao Puskás
Aos 40 minutos, o brasileiro Giovane, do Hellas Verona, deixou o placar igual. No entanto, na segunda etapa, já nos acréscimos a Inter de Milão garantiu a vitória com gol contra do lateral-esquerdo Martin Frese.
Fala, Zielinski 🗣️
— Meu objetivo? Nós o praticamos nos treinos e hoje o repetimos. Estamos felizes, mas precisamos continuar trabalhando nessas coisas. Nem sempre se pode ganhar por 3 ou 4 gols, e haverá partidas em que teremos que sofrer.
Quais são os critérios para concorrer ao Puskás?
- Deve ser um belo gol;
- O gol não deve ser o resultado da sorte ou de erros cometidos por outra equipe;
- O gol deve apoiar o fair play, ou seja, o jogador não deve ter-se comportado mal durante o jogo ou ser acusado de doping, por exemplo.
- O gol deve ter sido marcado entre novembro do ano anterior e outubro. Depois disso, os gols que atenderem aos critérios anteriores entrarão no prêmio do ano seguinte.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias