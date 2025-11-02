menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Alerta Puskás: jogador da Inter de Milão marca golaço; veja vídeo

Zielinski abriu o placar após belo chute em cobrança de escanteio

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/11/2025
14:01
Zielinski comemora com colegas de time após marcar primeiro gol da Inter de Milão (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP)
imagem cameraZielinski comemora com colegas de time após marcar primeiro gol da Inter de Milão (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Inter de Milão venceu por 2 a 1 o Hellas Verona na manhã deste domingo. Além de movimentar a briga pela ponta da tabela do Campeonato Italiano, a partida contou com um gol digno do prêmio Puskás marcado pelo meio-campista Piotr Zielinski.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A pintura foi marcada logo aos 16 minutos, quando o jogador disparou um belo chute para o gol do Verona após cobrança de escanteio de Hakan Çalhanoğlu. Rapidamente, o lance ganhou destaque na web por ser um dos candidatos ao prêmio Puskás da temporada.

continua após a publicidade

Veja o gol de Zielinski, que pode concorrer ao Puskás

Aos 40 minutos, o brasileiro Giovane, do Hellas Verona, deixou o placar igual. No entanto, na segunda etapa, já nos acréscimos a Inter de Milão garantiu a vitória com gol contra do lateral-esquerdo Martin Frese.

Fala, Zielinski 🗣️

— Meu objetivo? Nós o praticamos nos treinos e hoje o repetimos. Estamos felizes, mas precisamos continuar trabalhando nessas coisas. Nem sempre se pode ganhar por 3 ou 4 gols, e haverá partidas em que teremos que sofrer.

continua após a publicidade
Piotr Zielinski marca golaço na partida entre Hellas Verona (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP)
Piotr Zielinski marca golaço na partida entre Hellas Verona (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP)

Quais são os critérios para concorrer ao Puskás?

  1. Deve ser um belo gol;
  2. O gol não deve ser o resultado da sorte ou de erros cometidos por outra equipe;
  3. O gol deve apoiar o fair play, ou seja, o jogador não deve ter-se comportado mal durante o jogo ou ser acusado de doping, por exemplo.
  4. O gol deve ter sido marcado entre novembro do ano anterior e outubro. Depois disso, os gols que atenderem aos critérios anteriores entrarão no prêmio do ano seguinte.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias