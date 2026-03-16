Chelsea e PSG se enfrentam nesta terça-feira (17), às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), pelo jogo de volta das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play

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O Chelsea tem um grande desafio para seguir vivo na Champions League após a derrota por 5 a 2 no jogo de ida, no Parque dos Príncipes. Para levar a decisão aos pênaltis, precisa vencer por três gols de diferença. Curiosamente, o Chelsea foi o último time a aplicar um 3 a 0 no PSG, na final do Mundial de Clubes. O técnico Liam Rosenior espera contar com Estêvão, que é dúvida por lesão, e aposta no brasileiro João Pedro, destaque ofensivo da equipe.

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Ficha do jogo CHE PSG Oitavas Champions League Data e Hora terça-feira, 17 de março de 2026, às 17h (de Brasília) Local Etihad Stadium, em Manchester (ING) Árbitro Slavko Vinčić (SVN) Assistentes Tomaž Klančnik (SVN) e Andraž Kovačič (SVN) Var Christian Dingert (GER) Onde assistir

O PSG chega em situação confortável e não sofre uma derrota por três ou mais gols desde aquele revés para o Chelsea no Mundial. O técnico Luis Enrique deve promover apenas uma mudança em relação ao jogo de ida: a entrada de Kvaratskhelia, autor de dois gols no primeiro confronto. O time francês conta com Ousmane Dembélé, eleito o melhor jogador do mundo, para garantir a classificação.

Tudo sobre Chelsea x PSG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 🆚 PSG

Oitavas de final (jogo de volta) – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 17 de março de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

🕴️ Árbitro: Slavko Vinčić (SVN)

🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (SVN) e Andraž Kovačič (SVN)

📺 VAR: Christian Dingert (GER)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔵 Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)

Jörgensen; Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Reece James, Caicedo e Enzo Fernández; Palmer, Pedro Neto e João Pedro.

🔴🔵 PSG (Técnico: Luis Enrique)

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery e João Neves; Dembélé, Barcola e Kvaratskhelia.

Chelsea x PSG pelas oitavas da Champions League (Arte: Lance!)

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