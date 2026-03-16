Manchester City x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pelas oitavas de final
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Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (17), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), pelo jogo de volta das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play
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O Manchester City entra em campo pressionado após a dura derrota por 3 a 0 no jogo de ida, no Santiago Bernabéu, e busca uma virada histórica diante de sua torcida. Para avançar diretamente, precisa vencer por quatro gols de diferença. Um triunfo por três gols leva a decisão para a prorrogação. O técnico Pep Guardiola não deve fazer mudanças drásticas e aposta em Erling Haaland como referência no ataque, com dúvidas entre Savinho e Rayan Cherki no meio-campo.
Ficha do jogo
O Real Madrid chega em situação confortável, podendo até perder por dois gols de diferença que ainda assim garante a classificação. O técnico Álvaro Arbeloa ganhou reforços importantes para a volta: Carreras, Mbappé e Bellingham, que ficaram fora do primeiro jogo, foram relacionados e podem aparecer entre os titulares. Mesmo com desfalques, o time merengue mantém a confiança elevada após a vitória maiúscula em casa e vindo de bons resultados no Campeonato Espanhol.
Tudo sobre Manchester City x Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Real Madrid
Oitavas de final (jogo de volta) – Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 17 de março de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Clément Turpin (FRA)
🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)
📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias (Khusanov), Guéhi e Aït-Nouri; Rodri, O'Reilly e Bernardo Silva; Cherki (Savinho), Haaland e Doku.
⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Fede Valverde e Arda Güler; Brahim Díaz e Vini Jr.
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